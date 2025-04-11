虎斑貓躲門後想偷襲　沒想到「被影子出賣」奴才笑翻

▲梯梯躲在門後準備嚇人，結果被地上影子出賣。（圖／Threads@wittymeow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

一歲的虎斑貓「踢踢」是隻熱衷於製造驚嚇的小男生。這天牠埋伏在門後，等待鏟屎官姐姐路過跳出來突襲，然而地上的影子早就把牠的行蹤曝光。飼主發現這隻小屁貓又在惡作劇，也是又好氣又好笑。

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▲鏟屎官看見地上的影子，就知道貓皇想幹嘛。（圖／Threads@wittymeow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲梯梯把手收好休息，似乎在思考某些事情。（圖／Threads@wittymeow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

踢踢偷偷地躲在門邊等待時機，卻沒想到被自己的影子出賣。踢踢姐姐告訴《ETtoday寵物雲》，自家的貓皇不只喜歡躲在門後嚇人，也非常熱愛主動出擊，「甚至還會在家人走過去時突然來個偷襲」，牠嚇人的頻率基本上全看心情，偶爾就會發生個幾次，但也不會造成奴才困擾，「我們都覺得牠這樣很可愛，哈哈哈」。

▲踢踢喜歡偷襲飼主，不過次數是看心情。（圖／Threads@wittymeow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

踢踢的嚇人計畫失敗後，小腦袋依舊在拼命運轉，思考著下次該用什麼方法嚇鏟屎官們一大跳。平時姐姐也不會刻意閃避貓主子的突襲，「覺得反而是一種愛的負擔吧，所以我們都不會躲開！」，即使真的被嚇到也會覺得超級萌！對此Threads網友也表示，「被發現了喵」、「Batman出來了」，還有其他飼主身分享自己的被嚇經驗，「我家貓之前躲在廁所門後面也想嚇我，結果太胖了進不去」。

▲踢踢：下次一定要嚇到奴才！（圖／Threads@wittymeow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）