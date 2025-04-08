小驢逃家遭飼主抓包　聽見要跟媽告狀「嗚嗚叫」頂嘴抗議

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫作貝克（Beck）的小驢子非常喜歡到處亂跑。這天牠又偷偷溜出家門閒晃，沒想到半路就被飼主伊森抓個正著，當牠聽見飼主要跟驢媽媽告狀，立刻發出響亮的叫聲表示反對。

▲貝克偷溜出來趴趴走，結果被主人抓包。（圖／翻攝自TiKTok／@the_fitness_farrier）

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當伊森發現貝克出現在馬路上，立刻喊牠回去原本待的地方。這隻叛逆的小驢子開始心不甘情不願地小跑步，結果又聽見主人說「我等一下要跟你媽告狀！」，於是立刻用牠的大嗓門嗚嗚叫頂嘴，外加高頻的哭聲求饒。然而伊森顯然不吃這套，貝克最後只好乖乖往回家的方向走。

▲貝克：不准跟我媽告狀！！（圖／翻攝自TiKTok／@the_fitness_farrier）

這段影片目前在TikTok上已累積超過200萬次點閱，也讓這隻愛頂嘴的驢子成為了一個小小網紅。第二天伊森過去告訴貝克這個好消息，目睹到牠的「二次犯案」現場，又偷偷跑出柵欄在外面閒逛。網友們也十分喜歡這隻驢子叛逆的個性，「牠絕對在生氣哈哈」、「驢：你又不是我爸！」、「貝克在大聲咒罵你」。

▲貝克出名後，依舊喜歡溜出柵欄閒逛。（圖／翻攝自TiKTok／@the_fitness_farrier）