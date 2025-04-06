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起床啦！巴哥犬「直接坐身上」催爸　舔臉扒手當狗狗鬧鐘

@buttersmommy POV: waking up with a pug #puglife ♬ Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men


記者賈沐蓉／綜合報導

巴哥犬巴特（Butter）是隻愛撒嬌的狗狗，每天催爸爸起床是牠的例行公事。每當牠發現爸爸在睡，就會毫不猶豫地採取「泰山壓頂」戰術，一屁股坐上主人的背，接著用各種方式撒嬌，直到爸爸醒來。呆萌的一面都被旁邊的媽媽拍下。

▲起床啦！巴哥犬「直接坐身上」催爸　舔臉扒手當狗狗鬧鐘。（圖／翻攝自TikTok／@buttersmommy）

▲巴特坐在爸爸身上，用泰山壓頂叫牠起床。（圖／翻攝自TikTok／@buttersmommy）

巴特看著仍在熟睡的爸爸，努力地爬上對方的背，企圖引起他的注意，然而效果不佳。於是巴特決定改變策略，把屁股放在爸爸的臉上，這一招果然奏效，飼主終於清醒並為牠提供了搔肚肚服務。偶爾，當爸爸實在叫不醒時，巴特會猛舔他的臉，並用爪子輕輕扒著他的手臂，直到對方清醒為止。

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▲起床啦！巴哥犬「直接坐身上」催爸　舔臉扒手當狗狗鬧鐘。（圖／翻攝自TikTok／@buttersmommy）

▲巴特：爸爸快起來摸摸我！（圖／翻攝自TikTok／@buttersmommy）

▲起床啦！巴哥犬「直接坐身上」催爸　舔臉扒手當狗狗鬧鐘。（圖／翻攝自TikTok／@buttersmommy）

▲巴特在享受爸爸的搔肚肚服務。（圖／翻攝自TikTok／@buttersmommy）

巴特媽媽是「狗狗鬧鐘」的忠實用戶之一，並幽默地在留言區表示，「這真的讓我每天早上都很快樂」。平時的牠也是個超級黏人精，媽媽居家辦公時就會窩在她身上，連開會時都要坐在她大腿上監工，順便討摸摸。牠催人起床的貼心模樣也融化許多TikTok網友的心，「汪：起床然後摸我！」、「這是個萌萌的小傢伙」、「真貼心」。

▲起床啦！巴哥犬「直接坐身上」催爸　舔臉扒手當狗狗鬧鐘。（圖／翻攝自TikTok／@buttersmommy）

▲媽媽在居家辦公，但巴特就是要過來討摸。（圖／翻攝自TikTok／@buttersmommy）

 

關鍵字： 寵物狗狗萌萌暖心可愛

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