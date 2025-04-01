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鳳頭鸚鵡「聞樂起舞」甩頭嗨翻　貴賓狗粉絲燦笑看表演

記者賈沐蓉／綜合報導

住在日本的葵花鳳頭鸚鵡「Ame」只要聽見音樂聲，就會自動化身舞蹈高手，節奏感十足地搖頭晃腦。同時牠還有一位非常忠實的觀眾，就是家裡的白色貴賓狗「牛奶」。某次飼主Vivi將牛奶觀賞Ame跳舞的影片分享到X平台，結果意外爆紅。

▲鳳頭鸚鵡「聞樂起舞」甩頭嗨翻　貴賓狗粉絲燦笑看表演。（圖／翻攝自X／@vivi_milk_ame）

▲牛奶看著Ame隨著音樂起舞，開心地露出笑容。（圖／翻攝自X／@vivi_milk_ame）

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Ame的專屬舞台是一張被抓得破破爛爛的辦公椅。牠站在椅背最頂端，隨著電視音樂的節奏擺動身體，還時不時蓬起羽毛轉換造型。牛奶則在床上坐好，乖巧地觀看鸚鵡好朋友的表演，隨著演出進行還露出了笑容，看起來非常滿意Ame的表演。儘管這段影片在2024年6月份才出現，但至今已累積超過564萬次觀看。

▲鳳頭鸚鵡「聞樂起舞」甩頭嗨翻　貴賓狗粉絲燦笑看表演。（圖／翻攝自X／@vivi_milk_ame）

▲兩隻小動物的關係不錯，一起出門兜風。（圖／翻攝自X／@vivi_milk_ame）

直到現在Ame依舊會在電視放音樂時跳舞，現在的牠最喜歡BTS的音樂，只要聽見就會格外積極地表演。牛奶也仍然繼續擔任牠的小粉絲，只是偶爾會在疲倦時打瞌睡。X網友們也認為這一狗一鳥的影片趣味十足，「鸚鵡也想當韓星」、「鳥兒很可愛，但是盯著牠的狗更可愛」。

 

關鍵字： 鳳頭鸚鵡貴賓狗日本舞蹈

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