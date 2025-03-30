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英國惡霸犬叼排水管「阻雨」　帶回家塞狗窩笑翻飼主

@the.bully.bros The dumbest clever dog ever ????‍♀️❤️ #fyp #bulldog ♬ pack up - 777

記者賈沐蓉／綜合報導

英國韋克菲爾德（Wakefield）的一隻惡霸犬阿爾伯特，因為不滿下雨天，認為排水管是製造雨水的罪魁禍首，於是努力地將院子裡的水管叼回家，避免它們繼續「做怪」。這可愛的舉動也讓飼主忍不住大笑。▲英國惡霸犬拆排水管「阻雨」　帶回家塞狗窩笑翻飼主。（圖／翻攝自TikTok／@the.bully.bros）

▲阿爾伯特把排水管咬回家，以為這樣雨就會停。（圖／翻攝自TikTok／@the.bully.bros）

阿爾伯特冒雨從院子裡小跑回家，嘴裡還咬著一根比自己還長的排水管，引來主人一家的陣陣驚呼。進門後的牠立刻直衝狗窩，試圖將這個導致天氣變差的罪魁禍首藏起來，但還是被媽媽拿走。不過這個小傢伙很快就發現自己誤會了水管，飼主在留言區幽默地補充，「當牠意識到還在下雨後，大吃一驚」。

▲英國惡霸犬拆排水管「阻雨」　帶回家塞狗窩笑翻飼主。（圖／翻攝自TikTok／@the.bully.bros）

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▲阿爾伯特叼著水管進門。（圖／翻攝自TikTok／@the.bully.bros）

▲英國惡霸犬拆排水管「阻雨」　帶回家塞狗窩笑翻飼主。（圖／翻攝自TikTok／@the.bully.bros）

▲阿爾伯特：快點把這個壞東西藏起來！（圖／翻攝自TikTok／@the.bully.bros）

不過阿爾伯特的「熱心幫助」還是給媽媽造成了一些困擾，因為兩個禮拜家裡的排水管就被拆掉三次，她留言表示「希望現在雨就能停下」。目前這段有趣的影片已經在TikTok上累積超過64萬次點閱，網友們也對牠的認真精神表示敬佩，「阿爾伯特很認真地對待工作」、「掌控狀況的男人」、「牠一定能解決問題，再多給一點時間」。

▲英國惡霸犬拆排水管「阻雨」　帶回家塞狗窩笑翻飼主。（圖／翻攝自TikTok／@the.bully.bros）

▲跟著媽媽出門的阿爾伯特。（圖／翻攝自TikTok／@the.bully.bros）

關鍵字： 狗狗英國搞笑惡霸犬雨天

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