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黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉：可以叫牠躺好嗎


記者賈沐蓉／採訪報導

黑狗Dobby是隻今年1歲的小男生，跟另外兩隻汪星人Lucky、Happy是一起長大的好麻吉。最近牠與媽媽一起窩在沙發上，結果突然變腳踏墊。原來是因為旁邊的Lucky睡到翻肚，還拿Dobby的身體放腳，於是牠只好默默地看著媽媽，向她控訴同伴的行為。

▲黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉眼神告狀。（圖／Threads@dlh_dog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Dobby被Lucky當成腳踏墊，滿臉無奈。（圖／Threads@dlh_dog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Lucky躺在沙發一側，肚皮朝天地進入夢鄉，還讓自己的腳饋在好麻吉身上。Dobby感覺自己的「私狗空間」被侵犯，但又拿睡著的同伴沒辦法，只好用眼神無聲暗示正在撸狗的飼主，希望媽媽可以叫牠躺好，滿臉無奈的表情似乎是在說，「牠的腳已經嚴重影響到我了...」。

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▲黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉眼神告狀。（圖／Threads@dlh_dog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Lucky睡到翻肚，完全不知道自己侵犯到其他狗的空間。（圖／Threads@dlh_dog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Dobby媽與《ETtoday寵物雲》分享，家裡3隻狗感情很好，只是「一起玩耍比較少」，因為Dobby不喜歡其他狗打擾，「牠喜歡自己玩！」。她也表示愛犬們平時也不會因為沙發吵架，「牠們都會有自己固定的位置」，不過睡著的Lucky也沒打算把腳移走，「還是放在Dobby身上」。

▲黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉眼神告狀。（圖／Threads@dlh_dog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Dobby跟媽媽一起出玩。（圖／Threads@dlh_dog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Dobby被狗兄弟拿來「饋咖」後的無奈表情，吸引不少Threads網友的點閱與留言，「受夠了的臉XD」、「真的牠需要對方有多一點禮貌」 ，還有人幽默地說，「睡覺做夢如果會踢腳的話就好玩了哈哈」。

▲黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉眼神告狀。（圖／Threads@dlh_dog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Dobby換了新造型，非常開心。（圖／Threads@dlh_dog提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 汪星人狗兄弟睡姿眼神黑狗

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