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一塊肉肉不夠！歐告散步「出場費漲價」　加碼點心才肯動



記者賈沐蓉／採訪報導

黑狗「乖乖」是隻精明的汪星人，每當飼主的爸爸想帶牠出門散步，就會坐下等他拿零食交換，吃到肉肉後才會心甘情願的出門。某天飼主「寶兒」發現，乖乖居然調漲了自己的「出場費」，以前只要付一塊點心就會出門，現在變兩塊才肯動。

▲ 通常爸爸只要付一塊點心，乖乖就會跟著出門散步。（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寶兒告訴《ETtoday寵物雲》，平時都是她跟媽媽帶狗散步。剛好這幾天媽媽身體不舒服，換爸爸自告奮勇地帶愛犬出門，然而乖乖對牠的好感度沒有那麼高，「所以我爸就用點心引誘牠」。通常一個點心就可以把牠順利帶走，但那天「不知道為什麼，牠就賴皮不出門」，原地變身拒否犬，直到爸爸又多給一塊才肯乖乖走。

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▲精明歐告「要先付點心」才出門！　從一塊肉肉漲價變兩塊。（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平時乖乖都是寶兒或媽媽在遛，對爸爸的好感度沒那麼高。（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲精明歐告「要先付點心」才出門！　從一塊肉肉漲價變兩塊。（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主帶乖乖出去玩。（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

乖乖除了聰明外還非常自律，在外面絕對不吃陌生人給的食物，連寶兒餵的都不碰，除非到寵物餐廳才會放心大吃。飼主不在時，還會擔任家裡的「巡房員」與「狗狗鬧鐘」，每晚睡前都要晃一圈確定人都在，「不然牠就會一直在門口，等家人回來」。此外，每晚9點半還會催促主人的媽媽上床睡覺，早上7點再叫她起床。不過當飼主從台北回來時，乖乖就會貼心的陪她睡到飽或熬夜。

▲精明歐告「要先付點心」才出門！　從一塊肉肉漲價變兩塊。（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲每當飼主放假回家，乖乖就會陪她睡到飽。（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲精明歐告「要先付點心」才出門！　從一塊肉肉漲價變兩塊。（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乖乖跟寶兒一起出遊。（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寶兒笑稱自己還因此被家人罵，「我不早點睡狗狗也沒辦法睡，根本在虐待牠」。牠散步前故意漲價，借此多吃點心的影片也受到粉專「有點毛毛的」的網友喜愛，「給太早了啦XD」、「因應物價調漲，所以陪散步的費用也要調升啊！」、「一手交貨，說到做到跟你散步去」。

▲精明歐告「要先付點心」才出門！　從一塊肉肉漲價變兩塊。（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲乖乖：現在出場費漲價了！（圖／臉書Boa Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 狗狗漲價聰明散步黑狗

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