小美短用全身「抗拒親親」　軟萌奶音抗議奴才更興奮



記者賈沐蓉／綜合報導

5個月大的美國短毛貓「約翰」是鏟屎官鹹鹹家的小寶貝。這天把拔抱起小貓咪，想來給牠一個熱情的大Kiss。感覺自己要被騷擾的約翰小手抵著爸爸的臉，努力地用奶音大叫抗議，但似乎起到了反效果。

▲約翰發現把拔想騷擾自己，發出萌萌的喵叫抗議。（圖／Threads@john_241002提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

約翰被把拔抱在手中，柔弱地喵喵叫，試圖阻止他繼續靠近，但這種萌萌的抗議反而讓爸爸更想多親幾口。鹹鹹與《ETtoday寵物雲》分享，約翰是個愛撒嬌的小朋友，雖然比較喜歡找媽媽玩，「但跟爸爸感情也很好」，平時在家也是隻乖貓咪，被把拔伸鹹豬手也沒有拳打腳踢，「只會喵喵叫＋逃走」。

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▲約翰露出毛茸茸的肚皮，看起來非常可愛。（圖／Threads@john_241002提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲約翰：我平時還是帥的啦！（圖／Threads@john_241002提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後這場「親親攻防戰」以把拔勝利收尾，成功給了約翰一個熱吻。現在吃貓兒子豆腐已經成為他的日常快樂泉源，「定期每天騷擾，每天親」。Threads網友也被小貓咪可愛的叫聲與抗拒的表情逗樂，「不行欸這個聲音根本誘人犯罪」、「喵：你親的話，我就髒了」、「太可愛哈哈哈」。

▲約翰坐在奴才大腿上撒嬌。（圖／Threads@john_241002提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）