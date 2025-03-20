散步阿金找麻吉「翻肚討摸」　媽媽無奈：上班要遲到啦！



記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬「SIRI」是隻活力滿滿的汪星人，每天的晨間散步就是牠的社交時間，經常找對面大樓的保全撒嬌討摸摸。不過對SIRI馬麻而言，這變成了一種「甜蜜的煩惱」，因為上班快遲到啦！

▲SIRI每天散步都會去找保全大哥討摸，讓媽媽上班差點遲到。（圖／SIRI馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

剛與好麻吉碰面的SIRI立刻發出雀躍的高音，熱情的搖著尾巴擠過來 「饋休」，瞬間變「別人家的狗」。在飼主跟大哥閒聊時，牠就負責躺在地上露出毛茸茸的肚皮，讓大哥忍不住又再多摸幾下。每天被狗兒子耽誤上班時間的馬麻也是好笑又無奈，「遲到的原因，不是小狗不讓出門，而是牠不願意回家…」。

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▲SIRI喜歡出去玩，也會跟家人一起露營。（圖／SIRI馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲SIRI用男高音歡迎保全大哥，但他們其實昨天才見過面。（圖／SIRI馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的SIRI每天都要散步1至1個半小時，其中「去公園」、「游泳」在牠的「喜好排行榜」中同時占據冠軍寶座，可以玩得全身髒兮兮。但如果馬麻真的趕時間，還是會採取緊急措施，「就把他硬是拖回家」。通常回到家的SIRI也差不多放電完畢，「就真的累得跟狗一樣，會乖乖睡覺」。

▲SIRI最喜歡去公園與游泳，只是偶爾會不小心弄髒身體。（圖／SIRI馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲散步完的SIRI癱在地上，累得跟狗一樣。（圖／SIRI馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對此Threads網友也紛紛表示，「因為外面超好玩不想回家啦」、「帶他一起去上班好了哈哈」、「我家的是不讓出門，每天都好難過」。

▲SIRI：這個池塘看起來很好玩耶～（圖／SIRI馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）