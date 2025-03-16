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貪吃臘腸對肉乾「蠢蠢欲動」　偷咬爸爸秒抓包飼主笑瘋


記者賈沐蓉／採訪報導

臘腸犬「瑪莎」今年4歲，但已經是位熱愛美食的小吃貨。這天飼主姐姐意外拍到，這隻汪星人緊盯飼主爸爸手中的肉乾，企圖「品嘗」一口。結果父親早就知道瑪莎想幹嘛，總是讓肉乾保持著「能看不能吃」的距離。看著愛犬次次落空，旁觀的姐姐也忍不住大笑。
▲貪吃辣腸對肉乾「蠢蠢欲動」　張口偷咬秒被抓包姐姐笑瘋。（圖／Threads@noname___2night提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲瑪莎看著爸爸手上的肉乾，非常想吃。（圖／Threads@noname___2night提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

每當這隻愛吃的汪星人湊近點心，爸爸就會用關愛的眼神提醒牠應該「住口」了。但自以為聰明的瑪莎還是會「頂風做案」，趁著爸爸沒注意偷舔偷咬，然而肉肉總會在最後一刻飛走。瑪莎姐姐與《ETtoday寵物雲》分享，她爸爸以前也會這樣逗瑪莎玩，「牠也會像影片中一樣，偷偷地想要偷舔偷咬」。

▲貪吃辣腸對肉乾「蠢蠢欲動」　張口偷咬秒被抓包姐姐笑瘋。（圖／Threads@noname___2night提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲瑪莎靠在沙發旁邊，用大眼睛賣萌。（圖／Threads@noname___2night提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貪吃辣腸對肉乾「蠢蠢欲動」　張口偷咬秒被抓包姐姐笑瘋。（圖／Threads@noname___2night提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲瑪莎：差一點點...就吃到了！（／Threads@noname___2night提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的瑪莎的確是隻貪吃鬼，肉乾是牠美食排行榜的第一名，但姐姐也表示「牠基本上都不挑」。這種個性也讓飼主專門發明「塑膠袋召喚術」來找瑪莎，因為牠「每次只要聽到塑膠袋的聲音就會跑過來」，平常叫狗牠都會裝沒聽見，但「聽到塑膠袋的聲音就知道有得吃了」。

▲貪吃辣腸對肉乾「蠢蠢欲動」　張口偷咬秒被抓包姐姐笑瘋。（圖／Threads@noname___2night提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲瑪莎對塑膠袋的聲音很敏感，會衝過來要吃的。（圖／Threads@noname___2night提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片上傳後，Threads網友也被瑪莎的「貪吃精神」逗樂，「可遠觀而不可開口吃」、「肉乾這麼短該換我吃了吧」、「超克制又守規矩的小可愛」。

▲貪吃辣腸對肉乾「蠢蠢欲動」　張口偷咬秒被抓包姐姐笑瘋。（圖／Threads@noname___2night提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲事後瑪莎還是有吃到一點肉乾。（圖／Threads@noname___2night提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 臘腸犬汪星人貪吃肉乾

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