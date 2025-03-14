日本海龜跳「鋼管舞」抱柱搖擺　難倒保育員：我也沒看過

記者賈沐蓉／綜合報導

日本三重縣的「紀寶町海龜公園」的X帳號上傳了一段影片，某隻海龜用後肢勾住水族箱的圓柱，就像是在「跳」鋼管舞。提供影片的遊客向保育員詢問海龜這麼做的動機，結果連經驗豐富的他都被難倒，只能回答「不知道」。

▲海龜用後肢勾住水族箱的柱子，搖擺身體起舞。（圖／翻攝自X／@umigame_kouen）

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雖然這段影片已經有些年紀，還是可以看見一隻海龜呈倒立姿勢，並用後肢抓住水族箱的圓柱。接著牠左右搖擺身體，來了一段「水中鋼管舞」。這種奇特行為勾起遊客的好奇心，但保育員也不清楚海龜為何會想來一段鋼管舞，「我感到很驚訝，因為我以前從未見過這種行為！」。

▲海龜公園裡的海龜叼起了一顆貝殼。（圖／翻攝自X／@umigame_kouen）

不過他也推測，野生海龜會特別去磨蹭珊瑚，借此來清潔身體，「雖然這是一種奇怪的行為，但它可能有類似的目的」。目前這段影片已累積超過534萬次點閱，對此許多網友也表示，「確信牠想鍛鍊腹肌」、「龍宮城的鋼管舞練習」、「牠的屁股癢嘛？」。

▲海龜正安靜地待在池底。（圖／翻攝自X／@umigame_kouen）