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超乖歐告聽姐姐說「等喔」　整隻定格當展示台定力超強

▲超乖歐告聽姐姐說「等喔」　整隻定格當展示台定力超強。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超乖歐告聽見姐姐說要等，即使零食排滿整隻手都沒有吃。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

4歲的歐告「踢踢」是乖巧的天使汪。某天飼主姐姐想惡作劇，將狗狗最愛的小零食擺在牠的前爪上，還說了「等喔～」，沒想到踢踢就真的「原地定格」，兩隻手直接變身點心展示台。

▲超乖歐告聽姐姐說「等喔」　整隻定格當展示台定力超強。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲踢踢乖乖地等待姐姐說可以吃。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片中小饅頭跟肉乾們都在牠的黑爪爪上排隊站好，儘管踢踢很想吃，但還是把主人的命令放在第一順位。踢踢姐姐告訴《ETtoday寵物雲》，牠發現對愛犬隊零食的忍耐度是「分級制」，越香的就越難忍，肉乾出現時就差點破功，但「如果是狗狗的小饅頭，牠就可以很淡定地等」。她以前還試過把零食放在踢踢的額頭，雖然牠仍舊表現完美，但聽到許可時就卻因為找不到點心滿臉困惑。

▲超乖歐告聽姐姐說「等喔」　整隻定格當展示台定力超強。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲踢踢穿著雨衣，跟姐姐出門散步。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當踢踢得到姐姐的同意，立刻跳起來把零食清盤。叼娃娃刷存在感也是牠每天的例行公事，散步時間到了就必須丟一個提醒姐姐，「我在這喔，要帶我喔！」，吃飯時間還會特地改叼鯖魚玩偶。踢踢還超愛跟姐姐逛街，發揮十足耐心等她剪頭髮，「偶爾會想到趴上來撒嬌」，去寵物餐廳吃飯也不會厚著臉皮討食，只會默默把頭饋在桌上暗示。

▲超乖歐告聽姐姐說「等喔」　整隻定格當展示台定力超強。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲踢踢挑著鯖魚娃娃給姐姐，提醒她現在是吃飯時間。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超乖歐告聽姐姐說「等喔」　整隻定格當展示台定力超強。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姐姐出去理髮，踢踢突然想到要撒一下嬌。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超乖歐告聽姐姐說「等喔」　整隻定格當展示台定力超強。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲踢踢：姐姐，請問我可以吃嗎。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

踢踢姐姐還補充，她還發現愛犬跟自己過世的狗長得非常像，剛到家沒多久就完全融入，「第一個晚上牠就自己去廁所尿尿，而且是直接對準排水孔！」，難免讓她想到老狗轉世。Threads網友也驚嘆踢踢的超強定力，「包手小狗！！好可愛」、「趕快給牠吃！！！」、「淡定得很，真乖」。

▲超乖歐告聽姐姐說「等喔」　整隻定格當展示台定力超強。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲右邊是踢踢姐姐家之前過世的狗，左邊才是踢踢，兩隻長的非常像。（圖／踢踢姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 狗狗零食耐心可愛

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