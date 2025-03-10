黏人阿金「亂入複習時間」　硬擠懷裡討摸還闔上電腦



記者賈沐蓉／綜合報導

阿奇（Archie）是一隻10個月大的黃金獵犬，雖然體型已經是大狗，但內心卻還是個需要關注的小寶寶。當飼主在用電腦複習功課，阿奇就開始展現牠的撒嬌絕技，最終讓飼主放棄進度，開始跟汪星人玩耍。

▲阿奇亂入媽媽的讀書時間，瘋狂撒嬌討摸。（圖／翻攝自TikTok／@archie_the_good_golden）

阿奇一開始硬擠進主人懷裡，試圖引起她的關注，甚至順爪直接闔上筆電。然而這招並沒有奏效，於是阿奇改用鼻子輕頂主人的手，無聲催促她快點來摸自己。飼主被阿奇一連串的「騷擾行為」融化，最終關上電腦，開始好好撫摸這隻黏人的汪星人。

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▲阿奇：不要看電腦，陪我。（圖／翻攝自TikTok／@archie_the_good_golden）

▲阿奇用鼻子頂媽媽，希望可以獲得最愛的摸摸。（圖／翻攝自TikTok／@archie_the_good_golden）

事後飼主還幽默地說，「如果我的解剖學被當，那是阿奇的錯」。過了幾天後她又嘗試在家複習課業，不出所料又被阿奇打亂，還被牠用舌頭瘋狂洗臉。這部影片也獲得許多TikTok網友的留言，「只是個需要關注的大寶寶」、「我想要這種問題」、「牠提醒你生命中真正重要的是愛」。