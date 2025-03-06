英短藍貓「毛毛手」抱緊鼠王娃娃　張眼偷瞄媽有沒有拿走

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英短藍貓「毛毛手」緊抱鼠王布偶　張眼偷瞄媽有沒有拿走

▲英短藍貓「毛毛手」緊抱鼠王布偶　張眼偷瞄媽媽有沒有拿走。（圖／Threads&IG@fluffandie提供。）

▲小英短藍毛貓緊抱著懷裡的鼠王布偶，跟它一起睡覺。（圖／Threads＆IG@fluffandie提供。）

記者賈沐蓉／採訪報導

6個月大的英國短毛藍貓「安迪」還是個小朋友。某天飼主劉娜比借牠動畫《料理鼠王》的布偶給貓兒子玩，結果意外發現牠把鼠王抱在懷裡，和它一起進入夢鄉。有趣的是，安迪發現還時不時張眼偷瞄，觀察媽媽有沒有把它拿走。

▲英短藍貓「毛毛手」緊抱鼠王布偶　張眼偷瞄媽媽有沒有拿走。（圖／Threads&IG@fluffandie提供。）

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▲安迪張開眼睛，觀察媽媽是否要收回布偶。（圖／Threads＆IG@fluffandie提供。）

睡夢中的安迪發現鏟屎官靠近，於是悄悄打開一隻眼睛，偷看奴才是不是要「沒收」鼠王。劉娜比告訴《ETtoday寵物雲》，其實安迪對玩具的興趣不大，但「喜歡窩在水槽、儲物間還有洗衣房，還有洗衣籃」。不過她的同住室友真的養了兩隻天竺鼠，安迪的嗜好之一就是觀察鼠鼠們，「偶爾拍牠們屁股，或是把頭塞進去人家的屋子」。

▲英短藍貓「毛毛手」緊抱鼠王布偶　張眼偷瞄媽媽有沒有拿走。（圖／Threads&IG@fluffandie提供。）

▲安迪對玩具沒多大興趣，但很喜歡待在水槽裡。（圖／Threads＆IG@fluffandie提供。）

▲英短藍貓「毛毛手」緊抱鼠王布偶　張眼偷瞄媽媽有沒有拿走。（圖／Threads&IG@fluffandie提供。）

▲安迪正在觀察奴才室友養的天竺鼠。（圖／Threads＆IG@fluffandie提供。）

平時的安迪非常聰明，上完廁所還會喵喵叫催促奴才鏟屎，還會召喚人類幫忙開門。牠也十分擅長自娛自樂，之前家裡沒人玩逗貓棒，牠就自己叼著逗貓棒到處跑，似乎是在說「不陪我玩，我自己來！」。安迪用毛毛手緊抱鼠王的照片萌翻了許多人，「可愛鼠了」、「是想要去當廚師了嗎！？」、「可愛爆擊」。

▲英短藍貓「毛毛手」緊抱鼠王布偶　張眼偷瞄媽媽有沒有拿走。（圖／Threads&IG@fluffandie提供。）

▲安迪發現沒人陪玩，於是自己叼著逗貓棒趴趴走。（圖／Threads＆IG@fluffandie提供。）

▲英短藍貓「毛毛手」緊抱鼠王布偶　張眼偷瞄媽媽有沒有拿走。（圖／Threads&IG@fluffandie提供。）

▲安迪正在看動畫《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／Threads＆IG@fluffandie提供。）

關鍵字： 英國短毛藍貓貓咪睡夢行為料理鼠王

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