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小柯基「社交失敗」眼神求救　不懂何時加入決定落跑

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記者賈沐蓉／綜合報導
小柯基卡諾莉（cannoli）被爸媽帶去上小狗社交課程，但成果不太理想。當其他同伴都在跟新朋友玩耍打鬧，只有牠獨自待在原地，用眼神跟不遠處的媽媽說「救救我！」。

▲小柯基「社交失敗」眼神求救　不懂何時加入決定落跑。（圖／翻攝自TikTok／@rollinwithcannoli）

▲卡諾莉嘗試跟其牠狗狗社交，但抓不住加入時機。（圖／翻攝自TikTok／@rollinwithcannoli）

剛開始卡諾莉試著加入正在玩耍的狗狗們，但對突然開始的「追逐戰」感到困惑，儘管想加入但總找不到恰當的時機，只能獨自一狗愣在原地。這隻社恐的小柯基看著周圍一片混亂，只好用眼神向父母發出求救訊號。直到兩隻玩瘋的同伴滾到卡諾利身邊，牠的忍耐也來到極限，迅速衝回爸媽身邊尋求安慰。

▲小柯基「社交失敗」眼神求救　不懂何時加入決定落跑。（圖／翻攝自TikTok／@rollinwithcannoli）

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▲卡諾莉看著同學們，不知道現在該做什麼。（圖／翻攝自TikTok／@rollinwithcannoli）

儘管卡諾莉並非第一次上課，但牠還是表現得很緊張。幸好情況在多來幾次後有了改變，現在牠已經可以跟同學們追來追去，但還是會明智地保持一小段距離，以免被體型較大的狗踩扁。不過牠「社交失敗」的樣子還是笑翻了TikTok網友，「哈哈這個可憐的寶寶」、「柯基：媽咪這裡不適合我」。

▲小柯基「社交失敗」眼神求救　不懂何時加入決定落跑。（圖／翻攝自TikTok／@rollinwithcannoli）

▲現在的卡諾莉已經進步許多，可以跟其他狗一起玩。（圖／翻攝自TikTok／@rollinwithcannoli）

關鍵字： 柯基社交課程狗狗社恐

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