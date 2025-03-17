睫毛沙龍出現「毛茸茸經理」　踩奴才大腿查看美容成果



記者賈沐蓉／綜合報導

美國加州的某間睫毛沙龍裡，一隻叫做朱尼（junie）的橘貓在裡面擔任經理的職務。每天牠都跟著飼主瑪莉（marie）上下班，並監督擔任美容師的奴才工作，確保每位顧客的美容品質。

▲朱尼幫媽媽監工，檢查牠有沒有好好工作。（圖／翻攝自TikTok／@justasexy22yroldgirl）

朱尼將鏟屎官的大腿當腳踏墊，親自對顧客的臉進行突擊檢查，仔細媽媽做的睫毛是否完美。但牠大部份時候都會選擇坐在瑪莉懷裡監工，用毛茸茸的身體療癒奴才心靈。錄下這一切的飼主也認為貓皇的行為非常有趣，「只是吵鬧的小貓在檢查媽媽有沒有梳好所有睫毛」。

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▲朱尼待在媽媽懷裡，看她幫顧客做睫毛。（圖／翻攝自TikTok／@justasexy22yroldgirl）

▲朱尼：媽媽的睫毛做得很棒！（圖／翻攝自TikTok／@justasexy22yroldgirl）

下班後的朱尼也會與瑪莉享受休閒時光，例如撬開冰箱門檢查存貨，或是干擾奴才玩手機。當牠監工的影片出現在TikTok上，成功引起不少愛貓人士的注意，甚至有人還指名朱尼親自服務，「我會這種服務額外付費」、「牠在控制品質」、「我想讓牠幫我做睫毛」。



▲朱尼正在干擾奴才用手機。（圖／翻攝自TikTok／@justasexy22yroldgirl）



▲正在檢查冰箱食物的朱尼。（圖／翻攝自TikTok／@justasexy22yroldgirl）