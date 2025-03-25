貓媽帶頭套回家　雙胞胎小孩「同步炸毛」飛機耳警戒



記者賈沐蓉／綜合報導

日本一對雙胞胎奶貓分別叫做炸雞（からあげ）與蔥花鮪魚肚（ねぎとろ），從小一起長大的他們連毛色都像複製貼上。這天奴才帶剛結紮完的貓媽媽回家，結果小貓們突然進入「警戒模式」，同步炸毛飛機耳。

▲小貓們看見換了新造型的貓媽媽，緊張到同步炸毛。（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）

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原來剛回家的貓媽媽身上還帶著頭套，兩隻奶貓被這奇怪的「龐然大物」嚇壞，於是緊張地縮在牆角，同步率百分百地弓起後背，緊盯眼前的神秘生物。貓媽媽剛從醫院回來，沒想到又小孩嫌棄，於是覺得非常委屈，幸好這場危機並沒有持續多久，幾天後牠們就變回相親相愛的相處模式。

▲貓媽媽：孩子們為什麼突然討厭我...（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）

現在炸雞與蔥花鮪魚肚早已習慣貓媽媽的新造型，不再把牠當敵人，會互相幫彼此舔毛洗澡。X平台上的網友得知小傢伙們炸毛的原因後，也覺得牠們的想法實在太過可愛。至今這則影片已經累積了超過95萬次點閱。

▲蔥花鮪魚緊盯著媽媽，幸好後來又重新相親相愛。（圖／翻攝自X／@matsutake_cat）