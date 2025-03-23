鬆獅寶寶「懶得散步」趴草皮裝死　馬麻只好一路抱回家

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鬆獅寶寶「懶得散步」原地裝死　趴草皮不動變毛毛地毯

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記者賈沐蓉／綜合報導

英國的鬆獅犬寶寶「熊熊」是家裡的小寶貝，最近經常積極地跟著父母出門散步。但身為一隻小狗狗，難免會有懶惰的時候，這時的牠就會使出「耍賴絕招」，一頭栽進草坪里裝死，每次都讓馬麻哭笑不得。

▲鬆獅寶寶「懶得散步」原地裝死　趴草皮不動變毛毛地毯。（圖／翻攝自TikTok／@bear_chocolatechowchow）

▲熊熊不想散步，於是整隻栽進草地裡裝死。（圖／翻攝自TikTok／@bear_chocolatechowchow）

當熊熊開啟「躺平模式」，就是馬麻頭痛的時候。儘管飼主努力好說歹說，或嘗試輕扯牽繩，告訴牠「來吧，我們必須回家了！」，但這隻小傢伙依舊選擇繼續擺爛。最後這場對峙則以熊熊勝利結尾，馬麻只好任命地一路抱著愛犬回家，並無奈地表示，「當你的狗懶得散步，所以選擇裝死」。

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▲鬆獅寶寶「懶得散步」原地裝死　趴草皮不動變毛毛地毯。（圖／翻攝自TikTok／@bear_chocolatechowchow）

▲馬麻試著輕拉牽繩，催促熊熊起來。（圖／翻攝自TikTok／@bear_chocolatechowchow）

▲鬆獅寶寶「懶得散步」原地裝死　趴草皮不動變毛毛地毯。（圖／翻攝自TikTok／@bear_chocolatechowchow）

▲之前熊熊跟爸爸去散步，耍賴後成功被抱回家。（圖／翻攝自TikTok／@bear_chocolatechowchow）

然而熊熊早已不是第一次「犯案」。之前牠跟把拔出門時，也是用同樣的 「不走就不走」戰術，然後就可以等著被抱回家。此外，這隻毛茸茸的小傢伙也在學習爬樓梯，儘管沒有登頂，但還是在爸媽的鼓勵下摸到了最後一階。TikTok網友也認為熊熊耍賴的樣子非常萌，「汪：媽咪抱我」、「這是我今天看過最可愛的東西」、「牠只是個寶寶」。

▲鬆獅寶寶「懶得散步」原地裝死　趴草皮不動變毛毛地毯。（圖／翻攝自TikTok／@bear_chocolatechowchow）

▲熊熊正在練習上樓梯。（圖／翻攝自TikTok／@bear_chocolatechowchow）

關鍵字： 鬆獅犬耍賴可愛搗蛋散步

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