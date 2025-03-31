盲眼黑汪熱愛「撿棍子遊戲」　鼻貼草地猛聞找到就超開心



記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫作娜拉（Nala）的黑狗天生失明，但卻是撿棍子遊戲的狂熱愛好者。每當牠聽見飼主勞菈扔出樹枝，就會快樂地衝出去，用靈敏的嗅覺尋找目標，儘管過程需要花費一點時間，但娜拉仍然非常喜歡這個遊戲。

▲娜拉雖然失明，但還是很喜歡玩撿棍子遊戲。（圖／翻攝自TikTok／@laurangelarestaino）

娜拉聽見棍子落地後，迅速朝聲音源頭的方向跑去，把鼻子靠近草地努力地尋找木棍的味道。在附近繞了一段時間後，牠總算找到了那跟小樹枝，立刻雀躍地叼起目標跑回勞菈身邊。飼主看著即使身體有缺陷，但依舊在愉快玩耍的毛孩，也很欣慰地表示，「如果牠玩得開心...那我也覺得很快樂」。

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▲娜拉把鼻子緊貼草地，認真尋找木棍的位置。（圖／翻攝自TikTok／@laurangelarestaino）

事後成功咬回棍子的娜拉得到媽媽的點心獎勵，並附加一個大大的擁抱。不過牠偶爾難免失手，往與樹枝位置完全相反的方向衝。這時勞菈就會耐心地等待狗女兒，直到牠成功找到木棍。對娜拉眼盲但仍開心玩耍的模樣，TikTok網友也獻上他們的誇奬，「我的老天啊這太可愛了」、「汪星人是最棒的！」、「牠比我家那隻能看見的狗還厲害」。

▲娜拉偶爾也會判斷錯誤，往目標相反方向衝去。（圖／翻攝自TikTok／@laurangelarestaino）

▲娜拉：媽咪，棍棍呢？（圖／翻攝自TikTok／@laurangelarestaino）