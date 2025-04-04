渡假屋遭「猴死囝仔」入侵　大嗑香蕉還拿零食外帶

記者賈沐蓉／綜合報導

英國網友艾米·羅伯特斯（Amy Roberts）的父母日前在泰國度假，遭遇了一隻大膽的猴子闖入他們的渡假屋。這位竊賊不僅大搖大擺地進入屋內，還吃掉了矮櫃上的水果，離開時甚至「順手牽羊」帶走了一包零食。

▲一隻野生猴子闖進度假屋，偷吃桌上的香蕉。（圖／翻攝自TikTok／@xamyrobertsx）

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這隻猴子蹲在飯店的矮櫃上，愉快地享用放在上面的香蕉，縮在床上的爸爸則一臉驚恐，手上抓著鞋子當防禦。正在錄影的媽媽則一邊喊著好害怕，一邊嘗試靠近這隻大膽的小動物。結果這位「不速之客」發現情況不妙，於是拿起旁邊的堅果零食溜走，在驚呼聲中迅速跳上圍牆享用。

▲猴子悠閒的大吃香蕉，把房間裡的人嚇了一大跳。（圖／翻攝自TikTok／@xamyrobertsx）

事後艾米媽媽過找上這位小偷談判，伸手問牠「我能分一點嗎？」，但猴子依舊狂吃剛到手的贓物，完全不想理會眼前的失主。最後她乾脆放棄，把剛剛竊賊吃剩的香蕉塞給牠，這才結束這場鬧劇。面對這場鬧劇，TikTok網友則留言表示，「至少牠有留下一點」、「只是在打包午餐啦」。

▲猴子吃完香蕉，還拿了一包零食外帶。（圖／翻攝自TikTok／@xamyrobertsx）

雖然夫妻倆與猴子的互動很可愛，但《ETtoday寵物雲》還是要提醒您，隨意餵食野生動物會影響牠們的身體健康，更會讓動物失去在野外覓食的本能，所以還是要避免這類行為喔！

▲猴子正在享用剛剛拿到的香蕉與堅果。（圖／翻攝自TikTok／@xamyrobertsx）