主子戴頭套生無可戀　變「憂鬱小貓」哀怨臉委屈巴巴

▲虎斑貓因為受傷要戴頭套，滿臉生無可戀。（圖／Threads@seven.hu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

虎斑貓七仔是今年1歲半的小男生，先前牠因為受傷，所以鏟屎官替牠戴上頭套保護傷口。然而七仔顯然不是很滿意自己的「新造型」，一臉生無可戀地戴著它，讓飼主忍不住苦笑「又在全世界對不起牠了」。

▲七仔戴上頭套後，滿臉委屈。（圖／Threads@seven.hu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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窩在貓跳台上的七仔滿臉委屈，似乎對自己接下來得跟頭套共處一段時間感到難過。後來牠發現這個怪東西如果找對角度，就可以瞬間變成「饋頭神器」，心情才稍微好了一點。牠的鏟屎官與《ETtoday寵物雲》分享，貓主子之所以帶頭套是因為眼睛受傷，但現在已經完全恢復，「傷口好了，頭套已經拆掉了」。

▲妻子發現頭套如果使用正確，會瞬間變成饋頭神器。（圖／Threads@seven.hu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲七仔：奴才我可以不要看醫生嗎？（圖／Threads@seven.hu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除此之外，七仔還有一隻叫做「小呼」的姐姐。兩位喵星人的感情也相當好，「很愛玩很愛打架」，不過小呼對帶頭套的弟弟倒是沒什麼反應。七仔帶頭套後變身「憂鬱小貓」的樣子反而萌倒許多Threads網友，許多貓奴也曬出自家貓皇的頭套照，「我女兒戴頭套特別愛討摸」、「家裡的怎麼是一臉怨念？？」、「臭臉+1」。

▲鏟屎官正在用電腦，結果七仔偷偷冒出來。（圖／Threads@seven.hu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲最前面的貓咪是小呼，後面是七仔，兩隻貓經常互相打鬧。（圖／Threads@seven.hu_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）