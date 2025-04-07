拉不拉多聽見「散步」關鍵字　秒彈起變殘影興奮到模糊

▲拉不拉多聽見要去散步，立刻從床上彈起來。（圖／翻攝自X／@yokozuna_lab）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本埼玉縣某隻名叫「橫綱」的拉布拉多超愛散步，只要出去玩就會超級開心。這天飼主問愛犬要不要出門，結果話還沒說完，牠就瞬間從狗窩上彈起來，只在照片中留下一個模糊的殘影。

主人才說玩散步的「散」字，沒想到原本軟爛的橫綱立刻興奮到模糊，迫不及待起身想趕快出門。平時的牠也非常熱愛戶外活動，即使下雨也會穿著雨衣出門趴趴走。然而牠對自己的散步路線有獨特的堅持，只要飼主走到牠不想走的地方，就會皺起臉用不贊同的眼神望著牠。

▲橫綱散步如果遇到不喜歡的路線，就會變成臭臉。（圖／翻攝自X／@yokozuna_lab）

偶爾橫綱也會有懶得動的時候，卻還是被主人帶出去散步，這時牠就會在路上變身「拒否拉拉」，原地站好用全身力量表達自己想回家的慾望。牠聽見散步後「秒變殘影」的樣子已經在X平台上吸引超過43萬次點閱，對此網友們也表示，「瞬間反應」、「已經是殘影了哈哈」、「懂得太多了哈哈」。

▲雖然天氣不好，但穿上雨衣的橫綱還是會出門散步。（圖／翻攝自X／@yokozuna_lab）