飼主買回「80美金圍欄」擋狗　澳牧「原地起飛」蹬牆秒破解



記者賈沐蓉／綜合報導

澳洲牧羊犬暗影（Shadow）是一隻活潑好動的汪星人，這天牠的飼主花了80美元（約等於2600台幣）買了一個寵物圍欄，避免狗狗跑到家裡不該去的地方，結果暗影一個起跳瞬間就越過障礙，圍欄立刻變得毫無作用。

▲暗影發現飼主買了寵物圍欄，奮力一跳就成功躍過。（圖／翻攝自TikTok／@theminiaussholes）

暗影發現眼前的柵欄後，立刻發揮自己的超強靈活度，成功越過眼前的障礙物。途中牠還不忘用後腳蹬牆輔助，讓身體可以在空中飛得更高。在之後幾次嘗試中，牠的跳躍能力又再次增加，完全不需要其他幫助就能飛過圍欄。飼主發現這個昂貴的柵欄瞬間變成廢物，只能無奈地表示「這扇閘門對牠來說毫無影響...」。

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▲暗影：讓我來挑戰這個高度！（圖／翻攝自TikTok／@theminiaussholes）

平時的暗影其實是家裡的跑酷高手，家裡的沙發是牠最愛的場地，經常會在上面打滾奔跑，或者直接飛越椅背。目前這則影片已經在TikTok累積超過50萬次點閱，網友們也紛紛稱讚牠的超強彈跳能力，「跳得好！10／10」、「或許牠不知道這是80美金」、「牠甚至不需要助跑」。

▲家裡的沙發就是暗影的跑酷場地，牠經常在上面奔跑打滾。（圖／翻攝自TikTok／@theminiaussholes）

▲暗影正在沙發上玩耍。（圖／翻攝自TikTok／@theminiaussholes）