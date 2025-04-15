癱瘓貴賓「學爬樓梯」上沙發　飼主扶屁股零食引誘慢慢教

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癱瘓貴賓「學爬斜坡」上沙發　飼主扶屁股零食引誘慢慢教

@diggydagg

Crazy move to send stairs to a paralyzed dog but at the same time, Tyrion has become so buff in his upper body that he just might figure this out with enough practice!

♬ original sound - Dagmar

記者賈沐蓉／綜合報導

提利昂（Tyrion）是一隻住在美國的貴賓犬，因為生病不幸下半身癱瘓，但仍與主人達格瑪（Dagmar）一起努力克服生活中的困難。這天飼主收到了一個寵物階梯，於是開始教導愛犬使用方法，雖然成果不完美，但仍能看得出來牠非常努力。

▲癱瘓貴賓「學走斜坡」上沙發　飼主扶屁股零食引誘慢慢教。（圖／翻攝自TikTok／@diggydagg）

▲飼主在教提利昂使用台階，用零食引誘牠慢慢下來。（圖／翻攝自TikTok／@diggydagg）

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達格瑪先用手輕拍階梯，結果提利昂不知道那是可以上去的東西，在沙發旁困惑地徘徊。於是飼主開始拿著點心引導，讓牠慢慢爬上去，並手扶著狗狗的屁股輔助，然後用同樣的方法領牠回到地板。雖然最後提利昂只學會了下階梯，但達格瑪仍很樂觀，「牠只需要更多練習來弄懂！」。

▲癱瘓貴賓「學走斜坡」上沙發　飼主扶屁股零食引誘慢慢教。（圖／翻攝自TikTok／@diggydagg）

▲提利昂努力地爬上斜坡，媽媽則在後面推著牠的屁股。（圖／翻攝自TikTok／@diggydagg）

▲癱瘓貴賓「學走斜坡」上沙發　飼主扶屁股零食引誘慢慢教。（圖／翻攝自TikTok／@diggydagg）

▲雖然不會上階梯，但提利昂已經可以自己走下來。（圖／翻攝自TikTok／@diggydagg）

雖然提利昂不太擅長應付階梯，但卻是用輪椅的好手，穿上後就能跟自己的狗狗好朋友無障礙玩耍，撿球遊戲更是難不倒牠，唯一的缺點大概就是在雪地上速度會有點慢。面對這隻汪星人的努力，TikTok網友也不吝嗇地給予祝福，「牠很努力地試了」、「加油提利昂，你可以做到的！」。也有些人認為是階梯有問題，「太陡了」、「階梯太斜」。
▲癱瘓貴賓「學走斜坡」上沙發　飼主扶屁股零食引誘慢慢教。（圖／翻攝自TikTok／@diggydagg）

▲提利昂穿著輪椅，跟其他狗朋友一起開心奔跑。（圖／翻攝自TikTok／@diggydagg）

 

關鍵字： 寵物貴賓犬階梯訓練努力感動

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