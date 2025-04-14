奴才健身布偶貓偷襲　抱手踢踹跳「鋼管舞」媽媽痛呼

記者賈沐蓉／採訪報導

布偶貓 「歐力」是隻3歲的小男生。這天飼主正在家中健身，結果貓主子也來參一咖，於是抱住媽媽的手又踢又踹，把她的手臂當鋼管表演。受到干擾的奴才不得不中斷動作，把自己的手從喵星人的摧殘中解救出來。

▲飼主正在健身，結果歐力趁機跑過來抱住她的手猛踹。（圖／Instagram@oozzyyboy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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歐力看見正在運動的飼主，立刻靈活地撲過來抱緊她的手臂，用頭下腳上的高難度姿勢用力踢踹，似乎是想讓奴才欣賞自己的好身材。然而貓咪尖銳的爪子對人的手臂實在不友好，讓媽媽忍不住大呼「很痛！」。歐力媽媽告訴《ETtoday寵物雲》，自家貓皇非常喜歡嚇人，除了趁鏟屎官運動時突襲，「平常會躲在門後偷襲我跳起來抱大腿，然後再跑走 」。

▲歐力踢得實在太大力，讓媽媽忍不住喊痛。（圖／Instagram@oozzyyboy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐力帶著面具，變成蝙蝠貓。（圖／Instagram@oozzyyboy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



像這類驚嚇經常在奴才家上演，飼主倒也不會因此受傷，「只是覺得他像小孩，很皮」，她也不會因此感到困擾，「因為覺得很好笑！」。歐力也總是把媽媽的責罵當耳邊風，偶爾會把自己塞進其他人抓不到的縫隙裡逃避現實。Threads網友也對歐力的舞姿給予好評，「怎麼比媽媽的運動更高難度」、「超級無敵厲害」、「超可愛啊，看來鋼管本人要堅強一點」。

▲歐力睡覺睡到翻白眼。（圖／Instagram@oozzyyboy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲歐力除了會抱著娃娃睡覺，還特別喜歡騎另一隻鯊魚布偶。（圖／Instagram@oozzyyboy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）