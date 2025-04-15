虎斑貓「蹬牆跑酷」只剩殘影　奴才前上司直接打消養貓念頭



記者賈沐蓉／綜合報導

住在日本的虎斑貓米米（おこめ）展現出驚人的運動能力，常在家中上演「空中飛喵」的戲碼，追逐自己找到的小玩具。飼主和前上司聊到虎斑貓的優點時，前上司看到米米嗨翻的樣子，瞬間就放棄養貓的想法，讓飼主忍不住笑出聲。

▲虎斑貓米米活力旺盛，經常在家裡跑酷。（圖／翻攝自X／chipie0826）

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在鏟屎官的X帳號中，可以看見米米在半空中蹬牆跳躍，速度快到他只能拍到殘影。牠甚至可以飛到差點碰到天花板的高度，就只是為了追逐自己找到的小東西。飼主的前上司想到這隻喵星人的特技表演，只能幽默地說，「看你家貓的樣子，實在不敢養」，目前這則貼文已累積超過147萬次點閱。

▲米米在空中蹬牆，施展輕功。（圖／翻攝自X／chipie0826）

▲米米跳到快靠近天花板，追逐小玩具。（圖／翻攝自X／chipie0826）

除了會在家裡施展輕功外，米米也不介意使用運動器材活動筋骨。對大部份貓咪而言毫無吸引力的貓用滾輪，米米也是用得非常順手，只要眼前有零食就會瘋狂飛奔。面對這隻毛茸茸的「飛簷走壁大師」，X網友紛紛表示，「沒事，這孩子太厲害了」、「躍動感很強喔」、「前上司先生，普通的虎斑貓不會爬牆，請放心飼養哈哈」。