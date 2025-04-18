咬柴比特犬「證實已火化」　飼主稱「被打死」生前未做登記

記者賈沐蓉／採訪報導

本月14號當天，屏東內埔鄉一隻名叫「阿寶」的柴犬在跟主人出門散步，卻突然遭到一隻未牽繩、未帶嘴套的比特犬撲咬，最後傷重不治。事後比特犬飼主聲稱，愛犬事發當下被幫忙的民眾打死，但未提出確切證據。目前經過屏東縣政府動物保護及保育科證實，該犬隻已經過世並火化。

▲阿寶散步時被比特犬攻擊，最後不幸傷重過世。（圖／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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在14號當天的影片中，比特犬將阿寶壓在地上，其他民眾則用掃把等武器試圖救援，但牠仍不肯鬆口。屏東縣動保科李繼雅科長在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，該隻比特犬「沒有經過登記」，是透過農業部比特犬辨識系統才來認定。隔天（15號），動保科人員前往比特犬主人家，飼主就表示愛犬已經死去，但無法交代屍體去向，但透過火葬場，才證實牠已經完成火化。

▲比特犬壓在阿寶身上，即使被民眾攻擊也不鬆口。（圖／記者陳崑福翻攝）

李繼雅科長表示，民眾為救援阿寶而攻擊比特犬，是否違法還需要「請飼主到案說明，再做討論」。然而比特犬已公告禁養，飼主確認違反《動物保護法》第8條與，「中央主管機關得指定公告禁止飼養、輸出或輸入之動物」，由於有涉及疏縱比特犬，也觸犯了動保法第20條，「具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施」。

▲阿寶飼主寫信給愛犬，跟牠道別。（圖／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）