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參觀猴硐貓公所見「發霉飼料」　動保稽查：貓咪健康無礙

▲參觀猴硐貓公所見「發霉飼料」環境雜亂　動保稽查：貓咪健康無虞。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友參觀猴硐貓公所發現飼料受潮，將照片PO上網並向《ETtoday寵物雲》檢舉。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／綜合報導

新北市猴硐貓村是著名的觀光景點，日前卻傳出有民眾前往貓公所參觀發現，貓咪的飼料受潮、變色發霉，連飲用水都開始發綠，故上網發文批評承包廠商失職。新北市動保處已派員前往稽查，證實環境並沒有問題，貓咪暫時轉往其他認養小棧安置。

▲參觀猴硐貓公所見「發霉飼料」環境雜亂　動保稽查：貓咪健康無虞。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲網友上網批評貓公所人員，質疑照護方式不當。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友向《ETtoday寵物雲》檢舉，提到自己前往貓公所打算領養貓咪，不料看見飼養環境十分雜亂，有些貓咪也嚴重脫毛，甚至有鼻塞、分泌物的情形，對於所方人員消極的態度相當擔心。同時網友也在臉書貼文分享所見情況，直言「別的收容所都是因為爆籠，貓咪太多，照顧不完才沒辦法維持貓咪的生活品質，貓公所才五隻貓，還爛成這樣，是太好混？」，貼文引發熱議。

▲參觀猴硐貓公所見「發霉飼料」環境雜亂　動保稽查：貓咪健康無虞。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友擔心貓咪休息日沒人顧，動保處則解釋只是沒有對外營業。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新北市政府動物在貼文底下表示，每月皆安排2次的現場勘查，針對本次反映，先行將所內貓隻全數移至其他認養小棧安置照護，確保毛孩無虞。《ETtoday寵物雲》向動保處了解到，動保員15日已經前往現場，稽查環境、飼料、碗盆等生活用品，確實飼料並沒有發霉的問題，所內貓咪的健康狀況無礙，「經評估後，貓隻會盡快返回貓公所供民眾認養」。

▲參觀猴硐貓公所見「發霉飼料」環境雜亂　動保稽查：貓咪健康無虞。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲動保處針對投訴回應。（圖／翻攝自臉書）

▲參觀猴硐貓公所見「發霉飼料」環境雜亂　動保稽查：貓咪健康無虞。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友詢問貓公所內病貓過瘦的問題，但覺得貓公所人員表達很模糊。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

動保處後續將依照貓公所的需求採購嚴謹制定審查機制，另表明貓公所的廠商主要是依據《採購法》經由招標程序得標營運。至於民眾擔心周一、周二貓公所沒有營業，貓咪會疏於照顧，動保處則回應，設定公休日是依據《勞基法》來制定，雖然休息日不對外營運，所工作人員仍會每日前往照顧貓咪。

▲參觀猴硐貓公所見「發霉飼料」環境雜亂　動保稽查：貓咪健康無虞。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友表示貓咪幾乎每隻都縮在角落，擔心貓咪的狀況。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 猴硐貓公所飼料發霉

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