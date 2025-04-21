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美國比特犬「嗨玩泥水」快樂吐舌　進浴缸洗澡就一臉哀怨

@all_deez_animals It had to be done #adopt #fyp #pitbul #dogbath@dakota ♬ DIM - Yves

記者賈沐蓉／綜合報導

許多狗狗喜歡玩水，卻很討厭洗澡，住在美國的比特犬傑克也不例外。這天飼主達珂塔帶牠出門散步，傑克就自己跑進髒兮兮的水坑裡，洗了一場快樂的泥巴浴，結果回家被媽媽帶去洗澡，就變得滿臉心不甘情不願。

▲美國比特犬「嗨玩泥水」超快樂　進浴缸洗澡就一臉哀怨。（圖／翻攝自TikTok／@all_deez_animals）

▲傑克喜歡玩水，但要洗澡就一臉不甘願。（圖／翻攝自TikTok／@all_deez_animals）

泡在坑裡的傑克在泥水裡艱難前進，似乎非常滿意這個特別的泳池，舌頭還開心地跑出來見客。然而等他們回到家，迎接這隻汪星人的就是浴室與蓮蓬頭，沒想到剛剛還在快樂玩水的傑克就變得一臉哀怨，但還是乖乖坐在浴缸裡讓媽媽幫忙沖身體。達珂塔哭笑不得的表示，「這是必須做的」。

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▲美國比特犬「嗨玩泥水」超快樂　進浴缸洗澡就一臉哀怨。（圖／翻攝自TikTok／@all_deez_animals）

▲傑克開心地洗泥巴浴，完全不知道自己回家就得洗澡。（圖／翻攝自TikTok／@all_deez_animals）

之後傑克又繼續生氣了一段時間，但飼主在留言區表示牠有獲得一些點心做為補償，等到晚餐時間就完全忘光了剛剛的不愉快。目前這段影片在TikTok上已累積超過500萬次點閱，網友們看著傑克洗澡時，瞬間變「不嘻嘻」的臉表示「牠真戲劇化」、「為什麼牠像是要被處決了」、「這絕對是牠滿臉怨恨的樣子」。

▲美國比特犬「嗨玩泥水」超快樂　進浴缸洗澡就一臉哀怨。（圖／翻攝自TikTok／@all_deez_animals）

▲傑克吃玩點心後，瞬間忘記剛剛的不愉快。（圖／翻攝自TikTok／@all_deez_animals）

 

關鍵字： 狗狗洗澡萌寵搞笑影片

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