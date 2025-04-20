日本「阿金武士」最愛泡棉玩具刀　叼著走還攻擊家人腳

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻叫做山藥泥（とろろ）的黃金獵犬，今年1歲的牠最愛的玩具是一把泡棉做的玩具武士刀。雖然這只是爸爸從百圓店買回來的商品，但已經是這隻汪星人的寶貝，經常會叼著在家趴趴走，只是偶爾會不小心「誤傷」其他人。

▲山藥泥最愛的玩具是一把泡棉武士刀。（圖／翻攝自X／@monaka_0507）

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山藥泥咬著泡棉武士刀的刀身，似乎已經準備好出發挑戰對手。牠也像真正的武士一樣，無論走到哪裡都會隨身攜帶這把「武器」，偶爾還拿來咬幾口磨牙。不過因為玩具實在太長，這隻汪星人叼著它時難免會打到人類的腳，看起來就像真的在用刀砍人。目前這則貼文在X平台上已累積超過1977萬次點閱。

▲雖然刀是百圓商店買的，但山藥泥非常喜歡，還會抱著它磨牙。（圖／翻攝自X／@monaka_0507）

▲山藥泥叼著泡棉刀到處走，偶爾會不小心砍到人。（圖／翻攝自X／@monaka_0507）

在泡棉武士刀之前，山藥泥最喜歡的玩具則是一個藍色咬咬繩，還會主動叼著過來找爸爸陪玩。X平台的網友看見這隻可愛的「阿金武士」，紛紛被萌到融化，「我想被砍，好可愛」、「刀是武士的生命線！」、「嗯，這絕對是刀王」。

▲山藥泥：爸爸快來陪我玩！（圖／翻攝自X／@monaka_0507）