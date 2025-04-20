皮包骨流浪狗沒被愛過　「頭塞人偶手中」想討摸惹心疼

記者李依融／綜合報導

塞爾維亞一隻流浪狗把頭塞進店家外的電動人偶手中，不曾得到關愛的牠，似乎想體驗被摸摸的感覺，網友Vesna Vukojevic恰巧經過見狀，便拍下影片放上網，這一幕立即引起廣大迴響。

▲流浪狗跟電動人偶討摸，讓網友好心疼。（圖／翻攝自Tiktok@vesna.vukojevic）



Vesna Vukojevic經過一間麵包店，突然看到一隻棕色的流浪狗，狗狗靠近店門口電動人偶，輕輕把頭放在人偶的手底下，人偶手臂來回移動，彷彿真的在撫摸狗狗一般。大家看到這一幕心都碎了，「這隻狗狗想要被疼愛」、「牠想要被摸摸、想要有個家」。

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▲Nina Savić看到狗狗的遭遇，用盡方法把牠帶到家中中途安置。（圖／翻攝自Tiktok@vesna.vukojevic）

網友Nina Savić是動物愛好者，她看到影片後立刻決定要幫忙，在朋友的幫助下，她成功將狗狗帶到200多英里外的家中暫時安置，並將狗狗取名為Hogar。Nina Savić表示，Hogar一開始有點怕人，但在人們友善的寵愛下，狗狗很快就打開心房，慢慢知道被疼愛的感覺，「牠很喜歡抱抱，現在最大的『困擾』就是牠會把頭塞進每個人手中討摸。」

▲Hogar常常搖尾巴，幸福快樂隱藏不住。（圖／翻攝自Tiktok@vesna.vukojevic）

Nina Savić打算幫Hogar找個永遠幸福的家，不過她也不排斥當Hogar永遠的主人，而目前能確定的是，Hogar將會在很多幸福中享受狗生，不用再擔憂害怕了。

▲Hogar跟貓咪相處也很好呢！（圖／翻攝自Tiktok@vesna.vukojevic）