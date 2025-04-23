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台灣黑熊遭護管員槍擊傷重離世　林業署8點QA解釋配槍原因

▲▼黑熊擊殺雞隻以及家犬，相關單位開槍擊斃黑熊。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲台灣黑熊YNP-BB02遭槍擊後爬至附近山溝倒下，獸醫團隊判斷傷重，因此以深度麻醉人道處理。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李依融／綜合報導

花蓮一隻台灣黑熊侵擾卓溪聚落，吃了多隻雞與5隻狗，最後因作勢反擊遭到槍擊，傷重而人道處理。對於保育類的台灣黑熊卻遭槍殺，民眾提出許多質疑，林業及自然保育署也提出8點QA，解答民眾的疑惑。

此次侵擾聚落的台灣黑熊，是4年前玉山國家公園管理處委託學者研究的個體，追蹤編號為YNP-BB02。林業及自然保育署表示，開槍者為森林護管員，由於當時已有黑熊侵擾事件，因此由玉里工作站職員及森林護管員組成巡守隊進行巡護與驅趕，21日晚間護管員發現黑熊再度捕食家犬，於是大聲喝斥，這時黑熊朝護管員靠近並作勢攻擊，最終護管員只能開槍自衛。

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▲▼黑熊擊殺雞隻以及家犬，相關單位開槍擊斃黑熊。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲護管員發現黑熊在掠食犬隻，喝斥下遭黑熊作勢攻擊。（圖／記者王兆麟翻攝）

至於護管員為何配戴獵槍，林業及自然保育署解釋，這隻大公熊體重高達百餘公斤，並且已經習慣掠食犬隻，且數次驅趕都未遠離，「我們考量人員安全，要求執行巡護與驅趕任務的同仁，必須攜帶獵槍防身，也提醒遭遇緊急狀況時，須優先維護人員安全。」林業及自然保育署補充說明，由於吹箭與麻醉槍涉及麻醉藥品，必須要有合格執照的獸醫師在場指導才能使用，且麻醉劑並非能立即奏效，「在短短幾秒的緊急狀態下，只有獵槍能派上用場。」

許多民眾不解，台灣黑熊明明是全台提倡盡力保護的保育類動物，為何為了保護狗而槍殺黑熊？林業及自然保育署表示，黑熊一開始吃雞，進展到吃狗，而且吃了好幾隻，「如果遭遇的是老人或小孩，誰能預料會發生什麼事？」，他們組隊巡護或驅趕，「不是為了保護狗，而是讓已經人心惶惶的村民能有起碼的安全感。」

▲▼監視器拍到黑熊入侵雞場及掠食家犬過程。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲YNP-BB02多次被監測到靠近雞舍、掠食綁著的家犬。（圖／記者王兆麟翻攝）

台灣黑熊吃家犬遭槍殺。（圖／林業及自然保育署提供）

▲YNP-BB02現場檢傷後送醫治療，然而牠熊脊椎多處骨折導致下肢癱瘓，肺部塌陷嚴重併伴隨嚴重氣胸、出血及呼吸窘迫，獸醫研判傷勢過重無法治癒，因而人道處理。（圖／林業及自然保育署提供）

林業及自然保育署表示，台灣中海拔森林生態復育良好，適合黑熊的棲息環境增加，而黑熊是「逐水草而居」的機會主義者，尤其春天低海拔地區許多植物長嫩葉、開花、結果，更容易吸引黑熊光顧，「如今黑熊族群數量日益擴增，越來越多個體向淺山甚至平地擴張，是很合理的生態現象。」

林業及自然保育署提到，根據近年的自動相機、通報等資料，台灣黑熊的族群逐漸上升，近五年海拔1200公尺以下出現黑熊的區域也明顯增加，「比起20年推估的數字，台灣黑熊族群數量絕對在倍數以上，台灣黑熊雖然仍列名瀕臨絕種野生動物，但族群狀況已經沒有瀕臨絕種之虞，我們後續會在適當時機跟大家說明。」

▲▼監視器拍到黑熊入侵雞場及掠食家犬過程。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲林業及自然保育署認為，目前黑熊的數量比過去多出許多，擴張至淺山或平地也是合理的現象。（圖／林業及自然保育署提供）

「比起都會居民，山村居民與多數野生動物比鄰而居，才是生物保育的最前線」，林業及自然保育署說，當面對野生動物的最前線，如果遭受侵擾或危害時，能得到政府奧援與社會支持，沒有生活或生命的後顧之憂，「山村居民才會跟我們齊心共同維護自然資源」。

網友看完林業及自然保育署提到的QA解釋，有些人保持質疑態度，對於「台灣黑熊已經沒有瀕臨絕種之虞」的敘述難以認同，也有些人回饋支持，認為這次的事件中沒有人員受傷，而管護巡守小組也盡力在保護民眾的安全，仍需給予感謝及鼓勵。

台灣黑熊吃家犬遭槍殺。（圖／林業及自然保育署提供）

▲YNP-BB02的出沒位置。（圖／林業及自然保育署提供）

關鍵字： 台灣黑熊台灣黑熊吃狗台灣黑熊槍殺台灣黑熊YNP-BB02

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