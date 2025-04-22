冰河時期活化石國寶魚櫻花鉤吻鮭Live實境秀　行動裝置即時看

▲雪霸國家公園管理處在七家灣溪架設水底攝影機即時影像直播系統，民眾透過手機等行動裝置，可即時觀賞櫻花鉤吻鮭悠游的畫面。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

為拉近社會大眾與國寶魚、櫻花鉤吻鮭的距離，雪霸國家公園管理處今（22日）宣佈，已在七家灣溪架設水底攝影機即時影像直播系統，民眾不必大老遠跑到七家灣溪，透過手機等行動裝置，即時觀賞來自冰河時期的「活化石」自在悠游的畫面，享受虛實整合的自然體驗。

雪霸處長林文和說，臺灣特有珍貴的國寶魚—臺灣櫻花鉤吻鮭，經過多年來的復育，野外的族群量從最初的200多尾，近年來快速成長有1萬8千多尾，族群穩定成長，而且棲地也從七家灣溪擴展到其他周邊溪流，保育成效相當豐碩。

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雪霸處表示，為拉近社會大眾與鮭魚生態的距離，與凱擘大寬頻豐盟有線電視合作無償提供設備與技術維護，在七家灣溪觀魚台架設水底攝影機即時影像直播系統，民眾不論身在何處不需要親自到七家灣溪，可透過手機等行動裝置掃描QR Code，或上YouTube搜尋「國寶魚實境秀」，就可以即時觀賞這群來自冰河時期的「活化石」自在悠游的畫面，享受虛實整合的自然體驗。

雪霸處指出，透過即時直播畫面，在臺灣櫻花鉤吻鮭的棲地中也常出現原生魚種「苦花」，引發部分民眾關心是否會與國寶魚產生棲地競爭，造成生態的影響；為釐清此議題，日本宮城縣教育大學棟方有宗教授研究團隊5月份將來台，雪霸處也將與該團隊合作，在武陵地區展開臺灣櫻花鉤吻鮭與苦花之間的生態競合的研究，進一步了解臺灣櫻花鉤吻鮭棲地生態，並做為推動物種保育參考。

林文和表示，雪霸國家公園擁有豐富的生物多樣性與高山溪流生態，是臺灣重要的生態系統服務與碳匯基地，雪霸處持續從物種保育、棲地維護與環境永續等多面向推動保育工作，並積極尋求企業加入ESG保育合作行列。

林文和說，對於物種的保育，聖石金業有限公司首先響應倡議，提供經費資源，支持櫻花鉤吻鮭研究與生態教育；豐盟有線電視公司也無償提供技術與設備建置櫻花鉤吻鮭水中生態即時影像系統，未來，雪霸處也將攜手更多NGO團體與企業組成保育聯盟，共同實踐「保育、利用與永續發展平衡」的目標，為臺灣生態保育邁向新里程。