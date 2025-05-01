企鵝搶站衝浪板！教練笑翻：工作20年頭一遭　超萌畫面曝

▲南非企鵝站上衝浪板衝浪，萌翻一眾網友。（圖／翻攝自Instagram／bodyboard_southafrica）

圖文／CTWANT

企鵝不只會游泳，連衝浪都難不倒牠們！南非一名衝浪教練克萊夫（Aden Kleve）在開普敦一處海岸授課，在海中示範時突然出現一隻南非企鵝，直接強行站上他的衝浪板，接著在眾人面前秀一波，畫面曝光萌暈一票人，連克萊夫都說，「20年來第一次看到」。

據外媒《紐約郵報》報導，南非一間教衝浪的公司「Bodyboard South Africa」在官方社群Instagram公開一段罕見又超萌的影片，老闆也是教練的克萊夫當時在開普敦一處海岸替學員上課，他在海中經過幾波大浪後，他的衝浪板上突然出現一隻南非企鵝；有趣的是，企鵝在衝浪板上面對洶湧浪花絲毫不畏懼，依舊穩穩地站在那，像是在展現自己是天生衝浪好手。

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不僅拍攝者被企鵝行為驚呆，影片曝光後，底下有眾多網友被萌翻，還開玩笑「企鵝看不下去，牠直接表演一波」。事後克萊夫受訪時提到，他從事教衝浪長達20年，在南非看過不少企鵝，但站在衝浪板的企鵝還是頭一遭見到，讓他相當難忘。

南非企鵝學名為斑嘴環企鵝，主要分布在南非和納米比亞海岸地區，是唯一一種分布於非洲的企鵝。不過因為有天敵、環境變遷、人為干擾及汙染帶來的危害，牠們的數量自1930年代不斷減少，有調查指出在2019年只剩下2.1萬對，且沒有停止的趨勢，如今已被《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》列入瀕危物種。

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