ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

企鵝搶站衝浪板！教練笑翻：工作20年頭一遭　超萌畫面曝

南非企鵝站上衝浪板破浪前行畫面曝光，萌翻一眾網友。（圖／翻攝自Instagram／bodyboard_southafrica）

▲南非企鵝站上衝浪板衝浪，萌翻一眾網友。（圖／翻攝自Instagram／bodyboard_southafrica）

圖文／CTWANT

企鵝不只會游泳，連衝浪都難不倒牠們！南非一名衝浪教練克萊夫（Aden Kleve）在開普敦一處海岸授課，在海中示範時突然出現一隻南非企鵝，直接強行站上他的衝浪板，接著在眾人面前秀一波，畫面曝光萌暈一票人，連克萊夫都說，「20年來第一次看到」。

據外媒《紐約郵報》報導，南非一間教衝浪的公司「Bodyboard South Africa」在官方社群Instagram公開一段罕見又超萌的影片，老闆也是教練的克萊夫當時在開普敦一處海岸替學員上課，他在海中經過幾波大浪後，他的衝浪板上突然出現一隻南非企鵝；有趣的是，企鵝在衝浪板上面對洶湧浪花絲毫不畏懼，依舊穩穩地站在那，像是在展現自己是天生衝浪好手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅拍攝者被企鵝行為驚呆，影片曝光後，底下有眾多網友被萌翻，還開玩笑「企鵝看不下去，牠直接表演一波」。事後克萊夫受訪時提到，他從事教衝浪長達20年，在南非看過不少企鵝，但站在衝浪板的企鵝還是頭一遭見到，讓他相當難忘。

南非企鵝學名為斑嘴環企鵝，主要分布在南非和納米比亞海岸地區，是唯一一種分布於非洲的企鵝。不過因為有天敵、環境變遷、人為干擾及汙染帶來的危害，牠們的數量自1930年代不斷減少，有調查指出在2019年只剩下2.1萬對，且沒有停止的趨勢，如今已被《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》列入瀕危物種。

延伸閱讀
發現老公遺囑…人妻心寒「沒有我」：連大姑女兒都有份　網教1招保權利
知名YouTuber遭批「卡油小學生」吃相難看　本人怒回擊：夠詳細嗎
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

吃完還想要！營養全面再升級　挑嘴貓狗的命定乾乾「特百滋凍乾糧」

瀕危「聖華金狐」罕見身影曝光！6寶玩耍奔跑　學者一看嗨炸

船長日月潭巧遇「山羌」高速泳渡！　比遊艇還快：10年來首遇

巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺

白髮阿嬤輪椅推胖柴「手中緊抓牽繩」　吸12萬網友讚爆

奴才字跡太潦草「喬治」變「喬三台」　瑪爾濟斯超無奈

2000隻羊落海！人類貪心船隻超載　逾千隻溺斃成海中亡魂

你是誰？！貓皇「飛機壓超低」緊盯爸　燙完頭髮主子就不認識

企鵝搶站衝浪板！教練笑翻：工作20年頭一遭　超萌畫面曝

「咖波毛絨衛生紙套」總是濕濕的！　萌貓誤為同類幫舔毛

船長日月潭巧遇「山羌」高速泳渡！　比遊艇還快：10年來首遇

企鵝搶站衝浪板！教練笑翻：工作20年頭一遭　超萌畫面曝

巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺

2000隻羊落海！人類貪心船隻超載　逾千隻溺斃成海中亡魂

瀕危「聖華金狐」罕見身影曝光！6寶玩耍奔跑　學者一看嗨炸

奴才字跡太潦草「喬治」變「喬三台」　瑪爾濟斯超無奈

白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！2位媽祖「超有淵源」信眾樂了

漁民莒光海域撈到未爆彈　馬防部：為國軍81迫砲彈殘體

1男1女美國遊客闖阿里山「眠月線」走鐵軌被抓　最重罰5萬

印度可能報復！巴勒斯坦下令克什米爾「學校停課10天」

快訊／汐止深夜驚傳死亡車禍　重機對撞1死2傷！警封鎖現場

AI股警訊！輝達捲3大憂慮　遭罕見降評至「賣出」

川普開鍘「洩軍機禍首」？　國安顧問瓦爾茲恐成第一位落馬高官

賴主恩擊退「溫柔野獸」袁文俊　涼山英雄力拚亞運先降體重

快訊／白沙屯媽上鑾轎起駕了！逾30萬信徒跟隨「急行軍」：進喔

小刀備戰世壯運倒數「驚爆受傷」！　連醫生都建議棄賽…傷勢曝光

寵物動物熱門新聞

吃完還想要！挑嘴貓狗的命定乾乾「特百滋凍乾糧」

瀕危全家福罕見身影曝光　學者嗨炸

山羌泳渡日月潭　速度比遊艇快

汪腳開睡到翻　大鵝準備攻擊鈴鐺

白髮阿嬤輪椅推胖柴孫　吸12萬讚

奴才字太潦草　喬治變「喬三台」

人類貪心船隻超載　逾千隻羊溺斃成海中亡魂

爸爸燙完頭髮　貓皇飛機耳超警戒

企鵝衝浪！教練笑翻：工作20年頭一遭　超萌畫面曝

貓造型衛生紙套　萌貓誤為同類幫舔毛

馬腿斷掉必須安樂死？痛苦2因素

女約會被砸中　發現「活蛇掉進飲料中」

被驅逐出圖書館　可愛「鬥雞眼小貓」爆紅

實地走訪迪化街　「尋貓」靠運氣

讀者迴響

熱門新聞

吃完還想要！挑嘴貓狗的命定乾乾「特百滋凍乾糧」

瀕危全家福罕見身影曝光　學者嗨炸

山羌泳渡日月潭　速度比遊艇快

汪腳開睡到翻　大鵝準備攻擊鈴鐺

白髮阿嬤輪椅推胖柴孫　吸12萬讚

奴才字太潦草　喬治變「喬三台」

人類貪心船隻超載　逾千隻羊溺斃成海中亡魂

爸爸燙完頭髮　貓皇飛機耳超警戒

企鵝衝浪！教練笑翻：工作20年頭一遭　超萌畫面曝

貓造型衛生紙套　萌貓誤為同類幫舔毛

馬腿斷掉必須安樂死？痛苦2因素

女約會被砸中　發現「活蛇掉進飲料中」

被驅逐出圖書館　可愛「鬥雞眼小貓」爆紅

實地走訪迪化街　「尋貓」靠運氣

混血汪拿敏捷冠軍　像子彈竄賽道

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面