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瀕危「聖華金狐」罕見身影曝光！6寶玩耍奔跑　學者一看嗨炸

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲一群聖華金狐小寶寶興奮玩耍的身影被拍攝下來。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州卡里佐平原國家紀念區（Carrizo Plain National Monument）近期拍到珍貴罕見的畫面，早在1967年被列為瀕危物種的聖華金狐（San Joaquin kit fox）來到鏡頭前，一次出現好幾隻，甚至可見幼狐在玩父母尾巴的幸福時刻。

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The Dodo報導，聖華金狐是北美最小的狐狸物種，體重僅5磅，有一對大且能散熱的耳朵，非常適合在沙漠炎熱環境中生存，但隨著棲息地逐漸喪失，聖華金狐數量越來越少，也越來越難在野外看到牠們的身影。在過去這些年，有幾群聖華金狐生活在卡里佐平原國家紀念區遊客中心附近。

由於狐狸是夜行性動物，夜間攝影機拍下罕見的畫面，許多幼狐開心玩耍奔跑。另一段畫面拍到可愛一幕，頑皮的幼狐在玩父母尾巴。

野生動物生物學家納米茨（Russell Namitz）指出，聖華金狐通常一窩平均有4隻幼狐，所以能在鏡頭前看到6隻幼狐令人興奮，且牠們的體型異常地大。

卡里佐平原國家紀念區的工作人員非常開心能見證聖華金狐一家的甜蜜時光，經理赫爾（Johna Hurl）直言，「在卡里佐這麼多年，能看到這些特別的動物在遊客中心玩耍嬉鬧，真的太暖心了」。

關鍵字： 聖華金狐卡里佐平原國家紀念區加州瀕危北美要聞

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