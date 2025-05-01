奴才字跡太潦草「喬治」變「喬三台」　瑪爾濟斯超無奈

▲奴才將「治」的部首三點水寫的太像三，導致喬治被改名成三台。（圖／網友@iomgii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

狗狗無奈但狗狗不說！宜蘭縣3歲瑪爾濟斯「喬治」日前去寵物溝通，不料報名表上的字跡實在過於潦草，導致溝通師誤將喬治看成「喬三台」，飼主反應過來瞬間笑翻。飼主坦言，從來都沒有人叫錯狗狗的姓名，這次搞笑的經驗讓喬治意外爆紅，許多網友紛紛敲碗要牠改名「喬三台」。

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▲喬治平時很親人，超級愛撒嬌。（圖／網友@iomgii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



喬治是一隻很親人的狗狗，個性非常活潑黏人，是家中的開心果。飼主說，當時溝通師看了報名表，問說「請問是叫做喬三台嗎？」，家人一時還不能理解，反應過來後全都笑倒。不過溝通師也說，喬治非常喜歡自己的名字，認為是一個很陽光的名字。飼主對於字跡潦草造成的笑話，也尷尬地說「不好意思，笑噴大家了」，牠也沒想到會發生這種事。

▲喬治的個性很陽光，狗如其名。（圖／網友@iomgii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文在Threads接踵而至的留言「或許是一個改名的好契機」、「可是牠的髮型很適合叫三台 」、「支持改名」、「看了其他照片牠真的好三台」、「 莫名其妙好適合」、「連一拉一」、「我真的放聲笑瘋，太可愛了」，無奈的喬治配上中分的髮型，讓牠瞬間收穫不少粉絲。