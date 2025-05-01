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2000隻羊落海！人類貪心船隻超載　逾千隻溺斃成海中亡魂

數千隻羊在大海中載浮載沉。（翻攝 Israel Against Live Shipments粉絲專頁）

▲不少人划著小船盡力救援，將羊隻一一拉上木板。（翻攝 Israel Against Live Shipments粉絲專頁）

圖文／鏡週刊

非營利組織Israel Against在26日透過臉書發布一段影片，影片中可見汪洋大海裡有數千隻的羊群正在載浮載沉，雖然有不少人划著小船盡力救援，將羊隻一一拉上木板，但還是有超過千隻的羊成為海中亡魂。

 數千隻羊在大海中載浮載沉。（翻攝 Israel Against Live Shipments粉絲專頁）

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▲數千隻羊在大海中載浮載沉。（翻攝 Israel Against Live Shipments粉絲專頁）

該粉專以希伯來文寫下，「昨晚我們收到這段令人震驚的影片，一艘載著小羊的船，據說是從索馬利亞出發，駛向波斯灣國家，卻在接近葉門時翻覆。」不過該粉專也強調，原本不打算發布這段影片，因為不知道事件發生的時間，也不確定其真實性。

不過稍後，專門書寫海洋相關文章的外媒《marine insight》證實此消息，報導以〈超過1000隻羊在葉門外海船難中溺斃中〉為題，描述一艘載有數千隻羊的牲畜運輸船，從索馬利亞出發，原計劃前往吉布地，卻在靠近葉門領海的亞丁（Aden）海岸附近翻覆。船上牲畜的數量，經多數當地消息來源證實為數千隻，牲畜過度裝載，被認為是導致大船翻覆沉沒的事故主因之一。


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