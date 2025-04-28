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你是誰？！貓皇「飛機壓超低」緊盯爸　燙完頭髮主子就不認識

記者賈沐蓉／採訪報導

喵星人「糰糰」是隻膽小又黏人的貓咪，有時鏟屎官們只要換新造型，在牠的眼裡就會變成陌生人。這次糰糰爸爸去燙頭髮，回家就發現糰糰突然不認識自己，還瘋狂飛機耳瞬間進入警戒模式，無論奴才怎麼叫都不敢放鬆警惕。

▲你是誰？！貓皇「飛機壓超低」緊盯爸　燙完頭髮主子就不認識。（圖／___chu1223提供）

▲糰糰是隻膽小的貓咪，爸爸換新造型瞬間進入警戒模式。（圖／___chu1223提供）

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蹲在地上的糰糰緊張地看著換了新髮型的爸爸，耳朵壓低完全不敢動。聽見奴才喊自己的名字時，牠雖然有稍微懷疑一下，但在反覆確認過後還是沒有解除警報。糰糰媽媽告訴《ETtoday寵物雲》，他們的貓主子有時候會像這樣突然失憶，「尤其是燙頭髮或是太久不見」，之前爸爸理完髮就直接嚇到不認識，上次太久沒看到阿嬤也忘記，緊張到炸毛嗚嗚叫。

▲你是誰？！貓皇「飛機壓超低」緊盯爸　燙完頭髮主子就不認識。（圖／___chu1223提供）

▲只要家人換造型或太久沒見，糰糰就要花時間回想他們是誰。（圖／___chu1223提供）

▲糰糰忘記阿嬤是誰，嚇到炸毛狂叫。（圖／___chu1223提供）

之後媽媽使用了零食收驚大法，加上讓爸爸暫時不要太靠近，順利讓貪吃的主子冷靜下來。等到晚上糰糰就適應了爸爸的新造型，當天還擠到牠腿間一起睡覺。對此Threads網友紛紛表示，「好奇糰糰爸髮型的前後對照圖」、「飛機開好開滿，可愛爆了」、「貓的表情一副說你誰啊？」。

▲你是誰？！貓皇「飛機壓超低」緊盯爸　燙完頭髮主子就不認識。（圖／___chu1223提供）

▲後來糰糰還是有想起爸爸，一直盯著他的新造型看。（圖／___chu1223提供）

▲你是誰？！貓皇「飛機壓超低」緊盯爸　燙完頭髮主子就不認識。（圖／___chu1223提供）

▲糰糰晚上就來找爸爸一起睡覺。（圖／___chu1223提供）

▲你是誰？！貓皇「飛機壓超低」緊盯爸　燙完頭髮主子就不認識。（圖／___chu1223提供）

▲糰糰：本喵平時還是很Chill的～（圖／___chu1223提供）

關鍵字： 貓咪失憶新髮型警戒可愛

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