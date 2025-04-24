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懶惰阿金「翻肚撒嬌」要爸抱上車　搖尾賣萌很快就得逞

@reefthegolden_ I’m lazy and I’m proud ????️ #reefthegolden #goldwnretrieverpuppy #goldenretriever #goldenlife #lazydog ♬ What Was I Made For - Andrea Vanzo

記者賈沐蓉／綜合報導

住在佛羅里達的黃金獵犬雷夫（Reef）雖然已經是隻大狗狗，但有時他也有愛撒嬌的一面。這天飼主準備開車帶毛孩出門，當他示意雷夫上車後，這隻汪星人居然假裝聽不懂指令，原地躺下翻肚撒嬌，就是要爸爸抱自己上去。

▲懶惰阿金「翻肚撒嬌」要爸抱　搖尾賣萌很快就得逞。（圖／翻攝自TikTok／@reefthegolden）

▲飼主準備帶雷夫出去玩，但他不想自己跳到車上。（圖／翻攝自TikTok／@reefthegolden）

飼主先是拍了拍汽車座椅，邀請雷夫自己跳上來，結果這隻聰明的狗狗居然想耍賴，直接趴下假裝聽不懂他的話，還露出白色的毛茸茸肚皮，努力搖尾巴裝可愛，要主人把自己抱到車裡。最後鏟屎官也在愛犬的賣萌攻勢下融化，乖乖認命把牠抱上車，事後還在影片中用雷夫的口吻發文，「我懶但我驕傲」。

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▲懶惰阿金「翻肚撒嬌」要爸抱　搖尾賣萌很快就得逞。（圖／翻攝自TikTok／@reefthegolden）

▲雷夫直接原地趴下，假裝聽不動爸爸的呼喚。（圖／翻攝自TikTok／@reefthegolden）

▲懶惰阿金「翻肚撒嬌」要爸抱　搖尾賣萌很快就得逞。（圖／翻攝自TikTok／@reefthegolden）

▲雷夫：爸爸快抱我，拜託嘛～（圖／翻攝自TikTok／@reefthegolden）

雖然這隻可愛的小傢伙只有6個月大，卻是隻非常沉穩的乖狗狗，在面對吹風機時也能淡定地躺好，任由爸媽把濕答答的身體吹乾。對於這隻愛討抱抱的汪星人，TikTok網友則表示，「人家還是寶寶」、「黃金獵犬不會做錯事」、「牠實在太可愛了」。

▲懶惰阿金「翻肚撒嬌」要爸抱　搖尾賣萌很快就得逞。（圖／翻攝自TikTok／@reefthegolden）

▲雷夫雖然年紀小，但面對吹風機時已經可以淡定的趴好。（圖／翻攝自TikTok／@reefthegolden）

關鍵字： 黃金獵犬可愛愛撒嬌萌翻

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