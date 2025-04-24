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布偶貓洗澡「狂喵抗議」超大聲　旁觀奴才認證：罵得很難聽

記者賈沐蓉／採訪報導

5歲的布偶貓「哈娜」是家裡的小公主，這天牠的毛意外弄髒，就被哈娜媽送去寵物美容店洗澡。討厭碰水的牠即使毛被弄濕，整隻逐漸「消風」，依舊中氣十足地狂喵表達不滿。雖然鏟屎官不懂貓語，但也非常確定貓女兒罵得很髒。

▲布偶貓洗澡「狂喵抗議」超大聲　旁觀奴才認證：罵得很難聽。（圖／IG@_hanamiru_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈娜一邊洗澡一邊大叫，奴才非常肯定牠是在罵髒話。（圖／IG@_hanamiru_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中的哈娜看著準備對自己上下其手的美容師，瘋狂吶喊發洩內心的不滿，彷彿受了什麼天大的委屈。牠的喵喵聲也與一起來洗澡的貓弟弟「咪嚕」的哀嚎相互呼應。哈娜媽告訴《ETtoday寵物雲》，自家貓女兒討厭洗澡、剪指甲，「每次都會大叫抗議」。不過哈娜基本上都是動口不動手，「通常都是靠大叫虛張聲勢」，幾乎不會出拳。

▲布偶貓洗澡「狂喵抗議」超大聲　旁觀奴才認證：罵得很難聽。（圖／IG@_hanamiru_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在洗澡的哈娜看起來一臉厭世。（圖／IG@_hanamiru_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈娜大聲喵喵叫，抱怨自己為什麼要洗澡。（圖／IG@_hanamiru_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

兩隻貓洗乾淨回家後，媽媽也迅速上供點心安慰，「有加餐加好料的給牠們，跟牠們和好」。此外哈娜很愛跟飼主的媽媽聊天，阿嬤講一句牠就喵一句。最初，哈娜在早餐時間一直在阿嬤身邊刷存在感，讓她只好邊抱著貓孫邊吃飯，「結果番茄醬就滴到牠身上」，所以才不得不去一趟美容店。

▲布偶貓洗澡「狂喵抗議」超大聲　旁觀奴才認證：罵得很難聽。（圖／IG@_hanamiru_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然會一直罵人，但哈娜都是動口不動手。（圖／IG@_hanamiru_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈娜去找正在吃早餐的阿嬤撒嬌，結果毛被番茄醬弄髒。（圖／IG@_hanamiru_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Threads網友們看見哈娜邊洗澡邊狂罵的影片後，也同樣肯定牠罵得很難聽，「大白天的，有人在殺喵」、「我覺得是髒話，眼神確認過」、「我覺得牠罵一字經語助詞」。

▲布偶貓洗澡「狂喵抗議」超大聲　旁觀奴才認證：罵得很難聽。（圖／IG@_hanamiru_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平時的哈娜是小美女，同時也是重點色布偶貓。（圖／IG@_hanamiru_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 貓咪布偶貓洗澡搞笑影片

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