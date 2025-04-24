三芝「真實版丁滿」街頭迷航　動保處帶回安置協尋飼主

▲三芝街頭突然出現一隻狐獴，在路邊趴趴走。（圖／新北市動保處提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

近日在新北市三芝區，一隻狐獴突然獨自出現在大街上，可愛的模樣吸引許多路過民眾的目光。當地一家早餐店老闆擔心牠誤闖車道，於是趕快通知新北市動物保護處。動保員李國良前往現場後，順利將公狐獴帶回安置，經過檢查身體狀況良好，目前已經公告並協尋飼主。

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▲狐獴接受獸醫檢查後，確定身體狀況良好。（圖／新北市動保處提供）

早餐店老闆林璟欽表示，自己當時正忙著備餐，「一抬頭恰巧就看到這隻狐獴在路邊探頭探腦」，看起來就與動畫《獅子王》中的丁滿一樣可愛，但也擔心牠會被街上的來往車輛撞到，於是趕緊連絡動保處。後來動保員使用誘捕籠將牠帶走，狐獴則在暫時安置的大鐵籠內，用尾巴支撐身體站立，看起來非常萌。

▲早餐店老闆意外發現狐獴，於是趕快通知動保處。（圖／新北市動保處提供）

動保處獸醫師謝弘斌表示，狐獴原產於非洲南部的喀拉哈里沙漠，包括南非、納米比亞及安哥拉西南部等地，屬群居性挖洞動物，棲息於擁有多個出口的地下洞穴中，為小型的晝行性哺乳類。牠們以昆蟲為主食，但食性廣泛，也會獵食蛇、蛙類與小型哺乳動物。牠們的尾巴長細，在末端的端點都為黑色，在直立時可用於支撐來保持平衡。

▲狐獴被暫時安置在單獨的鐵籠內，目前正在協尋飼主。（圖／新北市動保處提供）

動保處也呼籲，狐獴為外來種野生動物，具挖洞習性與高度群居需求，並不適合一般家庭飼養。民眾在飼養前應審慎評估是否能提供其所需的環境與照護條件，落實「懂牠再養牠、終養不棄養」的責任觀念。依《動物保護法》第29條第1項第1款，棄養動物者最高可處新臺幣15萬元罰鍰。如民眾發現疑似走失的特殊寵物，請立即通報1959動保專線或動保處24小時電話：02-2959-6353，提供即時動物救援。

▲動保員準備將狐獴帶走安置。（圖／新北市動保處提供）