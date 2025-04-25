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怪盜綠和尚「嘴撬牙線盒」偷東西　奴才不信直到牠親自示範

 記者賈沐蓉／採訪報導

綠和尚「豆豆」是家裡的偷東西慣犯，經常趁著沒人注意把小東西叼回窩裡藏好。為了繼續自己的怪盜行業，牠早已練成各種翹鎖技能。這天飼主「鳥姐」聽媽媽說豆豆會開牙籤盒，於是不信邪的找鳥寶示範，結果就親眼目睹了牠的偷竊現場。

▲怪盜綠和尚「嘴撬牙籤盒」偷東西　奴才不信直到牠親自示範。（圖／Threads@bird_lzy提供）

▲豆豆用鳥喙咬住盒子，輕輕鬆鬆就打開盒蓋。（圖／Threads@bird_lzy提供）

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看見自己送上門來的牙籤盒，豆豆也大方地接受這份天上掉下來的禮物，只花了不到3秒就打開盒上的塑膠扣，最後在輕輕鬆鬆地把盒蓋推開。鳥姐告訴《ETtoday寵物雲》，家裡的東西只要豆豆搬得動就會被偷，主要的藏匿地點則是牠的鳥籠，目前最大筆的竊案則是帶走鏟屎官的提款卡，「平常像是耳環、手錶、戒指、鑰匙、眉筆也會偷」。

▲怪盜綠和尚「嘴撬牙籤盒」偷東西　奴才不信直到牠親自示範。（圖／Threads@bird_lzy提供）

▲豆豆很喜歡偷東西，只要是自己搬得動的就會偷。（圖／Threads@bird_lzy提供）

除了因為偷竊前科累累，豆豆也是「拆家第一名+超會講話」的聰明鳥，特別喜歡翻人類們的手機，「然後咬壞手機殼，或是把手機丟到地上」，因此目前家裡的東西基本都會加蓋、用比較重的東西壓住，「不夠重還會被破解，蓋子很好開的也會破解」。同時牠也非常會講話，學說「可愛」時咬字超清晰，當被誰可愛還會大聲回「哥哥！」。

▲除了偷東西外，豆豆還會很會說話。（圖／Threads@bird_lzy提供）

雖然現在豆豆過著幸福的生活，但其實牠很久以前是別人撿到的寵物鳥，沒辦法養才到飼主家。牠跟家裡的另外兩隻和尚鸚鵡是對立關係，平時都只跟小太陽鸚鵡玩，「但我真的沒想到他會開牙籤盒」。

▲怪盜綠和尚「嘴撬牙籤盒」偷東西　奴才不信直到牠親自示範。（圖／Threads@bird_lzy提供）

▲豆豆：我厲害吧？（圖／Threads@bird_lzy提供）

關鍵字： 綠和尚偷竊聰明鳥牙籤

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