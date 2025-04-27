松鼠「咬爛抱枕」狂挖填充物　塞滿嘴開溜回家築巢

記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國的戴夫（Dave）某天發現妻子的抱枕慘遭摧毀，枕套不但破了個大洞，裡面的填充物也散落一地。此時做為兇手的松鼠就在旁邊叼著一大團棉花準備逃跑。於是屋主擅自替這位小偷取名Gary，並很快發現牠這麼做是有原因的。

▲Gary咬壞放在戶外的抱枕，然後把裡面的棉花挖出來帶走。（圖／翻攝自TikTok／@daveinmurica）

Gary先是從抱枕的裂縫中鑽出，嘴裡咬著整團填充物，小爪子還不停整理剛剛到手的贓物，之後又鑽進去補足存貨，這才心滿意足的逃離現場。戴夫透過玻璃目睹整個偷竊過程，還發現Gary幾乎每天都來「光顧」。影片被上傳到TikTok後，網友們紛紛解釋，這隻松鼠可能是在為寶寶築巢。

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▲Gary咬出裡面的填充物後，開始用自己的小手整理。（圖／翻攝自TikTok／@daveinmurica）

之後戴夫還真的在附近找到Gary居住的樹，雖然當天主人不在家，但枝葉上掛著許多收集回來的棉花材料。之後他也決定試著與這位鄰居當好朋友，但還在考慮是否告訴太太抱枕被毀的壞消息。目前這段影片已經累積了超過170萬次的點閱。

▲Gary正從抱枕裡鑽出來，嘴裡叼著更多棉花。（圖／翻攝自TikTok／@daveinmurica）