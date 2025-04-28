ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

汪汪散步中突對「灰白毛球」狂吠　靠近才發現是猛禽寶寶

@skimbeans Literally put all my energy into helping this bird I was worried sick #greathornedowl #babyowl #smelltheroses???? #fypforyou ♬ Aesthetic - Tollan Kim

記者賈沐蓉／綜合報導

某天卡莉‧亞歷山大（Cali Alexander）出門遛狗時，發現愛犬們正對著地上一個奇怪的灰白毛球狂吠，仔細一發現居然是一隻活生生的大角鴞寶寶。在當地動保團體的幫助下，她製做了一個臨時小窩安置幼鳥，幸運的是雙親也有回來繼續照顧孩子。

▲汪汪散步中突對「灰白毛球」狂吠　近看才發現是猛禽寶寶。（圖／翻攝自TikTok／@skimbeans）

▲汪汪散步中突對「灰白毛球」狂吠　近看才發現是猛禽寶寶。（圖／翻攝自TikTok／@skimbeans）

當時樹林裡仍刮著風，這隻離開了鳥巢保護的小貓頭鷹就趴在草地上。跟據外媒報導，卡莉在那附近觀察了一天半，但仍沒有看見父母出現。在連絡當地的鳥類救援組織後，她拿出了一個舊洗衣籃、外加地上的松針組成一個堅固的鳥窩，將幼鳥放進去後掛在附近的樹上，讓父母可以發現孩子，之後還架設了一台攝影機觀察狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲汪汪散步中突對「灰白毛球」狂吠　近看才發現是猛禽寶寶。（圖／翻攝自TikTok／@skimbeans）

▲汪汪散步中突對「灰白毛球」狂吠　近看才發現是猛禽寶寶。（圖／翻攝自TikTok／@skimbeans）

之後大角鴞爸媽果然順利發現失蹤的寶寶，並繼續餵養小孩直到牠離巢，這也讓卡莉鬆了大一口氣。對此TikTok網友也紛紛對她的即刻救援表達謝意，「謝謝你好心人」、「恭喜當上貓頭鷹乾媽！」「妳做的超棒！」。

@skimbeans Parent owl on trail cam what a relief #greathornedowl #owlsoftiktok #greathornedowletrescue ♬ original sound - Skimbeans

關鍵字： 救援動保感動狗狗大角鴞

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小貴賓「有所求」趴下乖乖等　可愛習慣從小到大沒變過

松鼠「咬爛抱枕」狂挖填充物　塞滿嘴開溜回家築巢

日本人氣貓頻道「因病停更」　主角嘔吐急送醫飼主遭疑虐待

怪盜綠和尚「嘴撬牙籤盒」偷東西　奴才不信直到牠親自示範

懶惰阿金「翻肚撒嬌」要爸抱上車　搖尾賣萌很快就得逞

布偶貓洗澡「狂喵抗議」超大聲　旁觀奴才認證：罵得很難聽

阿橘姐姐對貓弟「過度照顧」　每天幫洗澡牠被舔到眼神死

為何斷腿必須安樂死？關鍵2痛苦因素　專家解釋：馬是逃跑型動物

領角鴞夜闖住宅！跟屋主大眼瞪小眼　網笑：來送霍格華茲入學通知

臘腸犬澳洲離島「失蹤529天」奇蹟獲救　動保人員驚嘆：你怎麼辦到的

餐廳天花板有蛇！女約會慘被擊中　發現「活蛇在飲料杯中爬」

日本賽馬三冠后「自由島」衝刺突跛腳安樂死　騎師淚慟別

換毛季來臨！北市動物園灰狼「毛毛躁躁」　梅花鹿穿上斑點新衣

汪汪散步中突對「灰白毛球」狂吠　近看才發現是猛禽寶寶

臘腸犬澳洲離島「失蹤529天」奇蹟獲救　動保人員驚嘆：你怎麼辦到的

領角鴞夜闖住宅！跟屋主大眼瞪小眼　網笑：來送霍格華茲入學通知

他們燦笑跑來「全變成狗狗」　《比天堂還美麗》一幕惹哭網友

小貴賓「有所求」趴下乖乖等　可愛習慣從小到大沒變過

松鼠「咬爛抱枕」狂挖填充物　塞滿嘴開溜回家築巢

日本人氣貓頻道「因病停更」　主角嘔吐急送醫飼主遭疑虐待

獨／中和雙屍命案！房東聯繫不上...開門驚見日籍男與前妻雙亡

和台北黨部人事沒喬好鬧烏龍？　國民黨：戴錫欽本就是代理主委

美麗島民調／46.5%認罷免較能代表民意　高於倒閣重選11.7個百分點

7-11新推寶可夢「香檳葡萄」霜淇淋！多款聯名鮮食、奶茶買2送2

出示繳稅通知單現折300元　南港Buffet優惠持續1個月

嘉藥粧品媒合會規模創新高！　42家企業500職缺助攻學生職涯起飛

遭控「強迫護理人員勞動節上班」　台大：不可能違反勞基法

日神人7分鐘速通「Switch 2 薩爾達」...裸裝挑戰工作人員都圍觀

拳手「腦位移」亡！國家級教練過失致死獲無罪　家屬崩潰：不能接受

遊旗津竟被爆打！鴨霸刺青男嗆「禁止停車」　他氣炸：不敢再去了

寵物動物熱門新聞

馬腿斷掉必須安樂死？痛苦2因素

領角鴞闖住宅　網：來送霍格華茲入學通知

臘腸犬澳洲離島「失蹤529天」奇蹟獲救

賽馬三冠后突跛腳安樂死　騎師慟別

汪散步狂吠毛球　居然是猛禽幼鳥

小貴賓趴下有所求　習慣長大沒變

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

蔘藥行喵喵蹭頭殺　巧遇貓店長一條街

如何培養大象藝術家？真相很殘酷

女約會被砸中　發現「活蛇掉進飲料中」

松鼠咬抱枕挖棉花　塞滿嘴築巢去

喵清晨5點肚子餓　哥朦朧中餵食

日人氣貓頻道停更　飼主遭疑虐待

日首隻法鬥警犬　高難考試一次過

讀者迴響

熱門新聞

馬腿斷掉必須安樂死？痛苦2因素

領角鴞闖住宅　網：來送霍格華茲入學通知

臘腸犬澳洲離島「失蹤529天」奇蹟獲救

賽馬三冠后突跛腳安樂死　騎師慟別

汪散步狂吠毛球　居然是猛禽幼鳥

小貴賓趴下有所求　習慣長大沒變

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

蔘藥行喵喵蹭頭殺　巧遇貓店長一條街

如何培養大象藝術家？真相很殘酷

女約會被砸中　發現「活蛇掉進飲料中」

松鼠咬抱枕挖棉花　塞滿嘴築巢去

喵清晨5點肚子餓　哥朦朧中餵食

日人氣貓頻道停更　飼主遭疑虐待

日首隻法鬥警犬　高難考試一次過

重逢毛孩《比天堂還美麗》惹哭網友

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面