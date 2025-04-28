記者賈沐蓉／綜合報導

某天卡莉‧亞歷山大（Cali Alexander）出門遛狗時，發現愛犬們正對著地上一個奇怪的灰白毛球狂吠，仔細一發現居然是一隻活生生的大角鴞寶寶。在當地動保團體的幫助下，她製做了一個臨時小窩安置幼鳥，幸運的是雙親也有回來繼續照顧孩子。

▲汪汪散步中突對「灰白毛球」狂吠 近看才發現是猛禽寶寶。（圖／翻攝自TikTok／@skimbeans）

當時樹林裡仍刮著風，這隻離開了鳥巢保護的小貓頭鷹就趴在草地上。跟據外媒報導，卡莉在那附近觀察了一天半，但仍沒有看見父母出現。在連絡當地的鳥類救援組織後，她拿出了一個舊洗衣籃、外加地上的松針組成一個堅固的鳥窩，將幼鳥放進去後掛在附近的樹上，讓父母可以發現孩子，之後還架設了一台攝影機觀察狀況。

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▲汪汪散步中突對「灰白毛球」狂吠 近看才發現是猛禽寶寶。（圖／翻攝自TikTok／@skimbeans）

之後大角鴞爸媽果然順利發現失蹤的寶寶，並繼續餵養小孩直到牠離巢，這也讓卡莉鬆了大一口氣。對此TikTok網友也紛紛對她的即刻救援表達謝意，「謝謝你好心人」、「恭喜當上貓頭鷹乾媽！」「妳做的超棒！」。