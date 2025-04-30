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白髮阿嬤輪椅推胖柴「手中緊抓牽繩」　吸12萬網友讚爆

記者李依融／綜合報導

嘉義一名頭髮全白的阿嬤推著輪椅，上面坐著一隻圓潤到「滿出來」的柴犬，超級反差的畫面讓12萬網友按讚，笑說「果然是阿嬤養的柴」。拍下這個畫面的網友@liyux_1201表示，沒想到這段影片會這麼受歡迎，「我的手機已經連閃好幾天，我也嚇到！」。

畫面中，阿嬤推著小型輪椅一步一步往前走，而上頭坐著一隻圓滾滾的柴犬，狗狗肉肉滿溢，淡定地讓阿嬤推著一邊環顧四周，而阿嬤推著愛犬，手裡也不忘緊抓著牽繩，看來這位柴柴是阿嬤「用愛灌溉」寵大的。

阿嬤推胖柴。（圖／Threads@@liyux_1201提供）

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▲阿嬤推柴孫逗趣畫面爆紅。（圖／Threads@liyux_1201提供）

這段影片吸引12萬人按讚，網友開玩笑說「太不孝了，但為什麼我看了很想笑」、「被阿嬤寵成這樣也算厲害」，也有人認為對阿嬤來說應該是不錯的運動，「阿嬤可以運動訓練肌耐力，又可以顧孫，半路遇到熟人還可以停下來聊天，阿嬤很養生喔！」、「是阿嬤的柴柴教練啦」。

網友@liyux_1201表示，那天他在吃早餐，看到對街阿嬤推柴柴的畫面，覺得很逗趣就隨手錄下來，沒想到受到廣大迴響，「只是想到放一下脆，結果爆炸紅，我也嚇到！手機已經閃好幾天了。」她也分享自家養了2隻狗狗，分別是14歲約克夏肥肥和12歲法鬥歐咪，不過他笑說，家裡的老狗狗們現在只剩下吃飯和睡覺的功能了。

阿嬤推胖柴。（圖／Threads@@liyux_1201提供）

▲14歲的肥肥睡到作夢。（圖／Threads@liyux_1201提供）

阿嬤推胖柴。（圖／Threads@@liyux_1201提供）

▲12歲的歐咪睡到被捉弄也不會醒。（圖／Threads@liyux_1201提供）

關鍵字： 阿嬤養的柴犬影音

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