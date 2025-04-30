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吃完還想要！營養全面再升級　挑嘴貓狗的命定乾乾「特百滋凍乾糧」

▲▼ 寵物,飲食,營養,特百滋,Tapazo,凍乾,凍乾糧,毛小孩,挑嘴,貓狗,主食,無穀,低敏。（圖／資料照）

▲「特百滋Tapazo」設計出多種營養主打配方，狗狗系列除了熱銷的成幼犬低敏羊肉配方，另有成幼犬低敏海魚配方、成犬低敏火雞配方和熟齡犬雞肉配方。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

「你們家都吃什麼？最近買的乾乾，臭貓聞一下就給我走掉」、「貓咪挑食不是很正常嗎？最近換季，連我家的狗都不想吃飯……」、「每天餵飯真的像在求婚，邊跪邊拜託牠們吃一口」。毛拔麻的共同群組，每隔一陣子一定會出現這樣的對話！為了找到一款貓狗願意入口又兼具營養均衡的主食，許多飼主不只學會營養分析，甚至還會化身試吃專員，翻遍網路評價，乾乾買了又換、試了又被冷落，快崩潰的毛拔麻只差沒有找寵物溝通問，「寶貝你們到底想吃什麼？」

主食太單調？不如來點不一樣的佐餐驚喜

▲▼ 寵物,飲食,營養,特百滋,Tapazo,凍乾,凍乾糧,毛小孩,挑嘴,貓狗,主食,無穀,低敏。（圖／資料照）▲「特百滋Tapazo」很早就因應毛孩與毛拔麻需求，推出顛覆大家原有觀念的「凍乾糧」。

其實毛孩要的就跟人類一樣簡單，長年透過研發主食乾糧，進而掌握動物飲食習慣的「特百滋Tapazo」，很早就因應毛孩與毛拔麻需求，推出顛覆大家原有觀念的「凍乾糧」。和傳統乾糧不同，「凍乾糧」其實就是在原有的主食乾糧中加入「凍乾佐餐」，讓毛孩吃進去的每一口滋味都像在舌尖上開派對，吃得開心又滿足，體驗毛拔麻平常也很愛的「佐餐」飲食享受！只要幫毛孩打破「重複吃的乾乾好無聊喔」、「一樣的口味吃得好膩喔」的循環，就不怕牠們寧可餓著肚子、也不肯向無聊食物低頭的決心！

「吃飯」應該要是日常的小確幸，對於有些毛家庭來說，卻常常變成一場拉鋸戰。追根究底，或許和飼主對毛孩飲食的要求愈來愈高有高度關係！現代的毛拔麻都希望毛孩能陪自己久一點，挑選乾乾時更講究是否天然、低敏、無穀、美味與健康兼具，深知毛拔麻心情的「特百滋Tapazo」主打全系列採用北美進口低敏肉種，同時也是符合AAFCO（美國飼料品管協會）主食營養規範的高營養無穀天然糧，強調能幫毛拔麻把關，讓毛小孩吃得美味安心又健康。

從佐餐開始，再把營養升級到主食規格

▲▼ 寵物,飲食,營養,特百滋,Tapazo,凍乾,凍乾糧,毛小孩,挑嘴,貓狗,主食,無穀,低敏。（圖／資料照）▲為了滿足不同年齡與需求的毛孩，「特百滋Tapazo」也設計出多種營養主打配方。

和人類一樣，毛小孩從成長到熟齡，每個階段都有特別需要攝取的營養。為了滿足不同年齡與需求的毛孩，「特百滋Tapazo」也設計出多種營養主打配方，狗狗系列除了熱銷的成幼犬低敏羊肉配方，另有成幼犬低敏海魚配方、成犬低敏火雞配方和熟齡犬雞肉配方；貓咪系列最熱銷的則是成幼貓低敏鮭魚配方，成幼貓低敏海魚+雞配方、成貓低敏雞肉配方以及熟齡貓火雞配方也不遑多讓，讓毛拔麻可以放心輪流更換不同口味，也讓毛孩從小吃到大都能有穩定的健康支撐。

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▲▼貓咪系列最熱銷的則是成幼貓低敏鮭魚配方、成貓低敏雞肉配方、成幼貓低敏海魚+雞配方以及熟齡貓火雞配方。

▲▼ 寵物,飲食,營養,特百滋,Tapazo,凍乾,凍乾糧,毛小孩,挑嘴,貓狗,主食,無穀,低敏。（圖／資料照）

已經擄獲無數毛家庭心的「凍乾糧」，今年也迎來全方面的營養升級！「特百滋Tapazo」宣布，佐餐的「雞肉凍乾」現在對毛孩來說不再只有「好吃好吃」，團隊更將營養成分反覆調整到符合AAFCO主食標準。過去也頗受毛小孩歡迎的「雞蛋凍乾」也同步升級適口性，質地更酥脆、香氣更誘人，就連最挑嘴的毛孩也一口愛上。

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▲▼「特百滋Tapazo」的「雞肉凍乾」，團隊更將營養成分反覆調整到符合AAFCO主食標準。

▲▼ 寵物,飲食,營養,特百滋,Tapazo,凍乾,凍乾糧,毛小孩,挑嘴,貓狗,主食,無穀,低敏。（圖／資料照）

讓「吃飯」成為幸福日常，而不是日常考驗
面對市面上百百種的主食配方，「凍乾糧」的概念或許還不普及，卻已經成為不少毛家庭「不再為吃鬧脾氣」的契機！當吃飯不再是拉鋸戰，反而成為與毛寶貝建立溫馨連結的橋樑，那些過去反覆換糧的焦慮與不安，也悄悄地被幸福取代。當毛小孩願意為碗裡的飯興奮搖尾或自動報到，來自品牌與毛拔麻的用心，就值得被記下。

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▲讓毛孩吃進去的每一口滋味都像在舌尖上開派對。

以「征服所有挑嘴狗貓」為目標的「特百滋Tapazo」強調，品牌持續創新的關鍵，就在於廣泛接納每位消費者建議的研發團隊，在主食市場不斷推陳出新的同時，團隊憑藉著全面升級的營養、高適口性與凍乾佐餐主食的創新，成功打進挑嘴毛孩的「嘴裡」與毛拔麻的「心裡」，更要讓每一個毛小孩的幸福日常，都是從「吃得好」開始。

TAPAZO特百滋線上傳送門 https://tapazo.shop/ziEtV
 

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