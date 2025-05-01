船長日月潭巧遇「山羌」高速泳渡！　比遊艇還快：10年來首遇

▲日月潭偶遇泳渡山羌，速度比郵輪還快，業者表示10年來首見。



實習記者陳安榆／採訪報導

營業近10年來首遇！日月潭擁有不少著名的水上活動，4月30日下午遊艇業者帶著包船旅客導覽，驚覺潭面上有不明物體正在高速移動。船長提高船速稍微靠近查看，仍保持一定的距離，才發現是一隻山羌正在泳渡日月潭，當時船速已經高達5到6節，沒想到山羌移動的速度比船還快，特別的經驗讓大家又驚又喜。

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▲發現的當下大家都以為是鹿，稍微靠近後才發現是山羌。（圖／金鑽號@goldendiamond.co.ltd提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

金鑽號黃先生提到，從業那麼久以來，只有在開車經過環潭公路時聽過山羌的叫聲，完全沒有想過會近距離遇見牠，甚至撞見游泳的身影，當下只覺得牠的速度超級快，也才知道原來山羌非常適應水性。當天包船的旅客正在慶祝毛孩的生日，遇見的第一反應以為是鹿，並詢問是不是很常見，業者則表明這種經驗十分稀有，之前從沒見過。

▲不少民眾會前往日月潭包船出遊。（圖／金鑽號@goldendiamond.co.ltd提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



黃先生發現山羌時，牠正位於月潭水域內，推測是要從沙巴蘭移動到月牙灣附近。他分享，近期也滿常在環潭步道附近見到野生的猴群，不過確實是頭一回看見這種場景，直言「開眼界了」。影片在Threads上分享後，還有不少網友質疑影片是否經過剪輯加速，因為山羌速度實在太快，也讓許多人意外得知，原來山羌是游泳健將。

▲山羌雖為一般野生動物，林務局提醒不能隨便獵捕。（圖／資料照）



遇見山羌時，記得不要任意觸碰，遠觀即可。根據農業部林業及自然保育署資料顯示，山羌雖為一般類野生動物，仍受野保法規範，不得任意獵捕。應在地方主管機關劃定的區域內為之，目前各地方政府均無劃定任何區域供獵捕，民眾即無後續獵捕與飼養之許可，違者可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。