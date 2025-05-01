巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺

▲money腳開開睡得正香，完全沒發現後面蓄勢待發的鵝。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

記者賈沐蓉／採訪報導

感覺背後涼涼的！這天巧克力汪「money」正躺在沙發上睡覺，豪邁的睡姿不小心讓胯下的鈴鐺暴露，結果家裡的寵物鵝「阿輝」路過就盯上了兩顆「小巨蛋」，表情似乎是在考慮要不要偷襲一下。

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▲阿輝是習東寧家裡的寵物鵝，今年1歲多。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

躺在沙發上的money睡到肚皮朝天，嘴開腳也開的形象大崩壞，完全沒注意到阿輝似乎打算幹壞事。網友「習東寧」與《ETtoday寵物雲》分享，鵝子阿輝是家裡的小霸王，「看誰都不順眼，看到誰都想去欺負一下，每天都很熱鬧」，攻擊狗狗更是牠每日必做的事情之一，總是被啄的money則是位好好先生，「我家的狗都會讓鵝欺負牠，真的受不了才會假裝生氣一下」。

▲money每天都會被阿輝攻擊，但脾氣好的牠也很少因此生氣。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲阿輝只要看誰不爽，就會直接攻擊。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

雖然平時的money很溫和，跟小狗玩被咬也不會發火，當飼主碰上危險時會變得非常勇敢，「遇到會攻擊人的野狗，牠就會主動跳出來保護主人，很乖很負責是一個暖男」。至於為什麼不替money做結紮，習東寧表示小時候愛犬受傷就很難癒合，「傷口很不容易好，非常容易潰爛，獸醫說是體質的關係」，因為害怕做完手術後無法康復，「所以就在動保處簽了切結書，不用結紮」。

▲由於money的體質讓傷口很難癒合，所以才沒有結紮，飼主也有與動保處簽切結書。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

除此之外，飼主家裡還有貓、兔子等其他寵物。飼主透露牠們每天都過得很開心，會與對方勾心鬥角爭寵，「互相吃彼此的食物，大概只有烏龜跟六角恐龍，過的比較安逸吧！」。大鵝與狗之間的逗趣互動也引起「有點毛毛的」網友們的關注，「睡到形象都崩掉了！！」、「昏迷指數上升中⋯」、「等一下鵝子就要出擊了， 快逃啊～」。

▲飼主家裡的貓咪，money也是由牠帶大的。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲money與兔子的合照。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲飼主家裡的烏龜，是少數不會爭寵的動物之一。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）