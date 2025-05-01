ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺

▲巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲money腳開開睡得正香，完全沒發現後面蓄勢待發的鵝。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

記者賈沐蓉／採訪報導

感覺背後涼涼的！這天巧克力汪「money」正躺在沙發上睡覺，豪邁的睡姿不小心讓胯下的鈴鐺暴露，結果家裡的寵物鵝「阿輝」路過就盯上了兩顆「小巨蛋」，表情似乎是在考慮要不要偷襲一下。

▲巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿輝是習東寧家裡的寵物鵝，今年1歲多。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

躺在沙發上的money睡到肚皮朝天，嘴開腳也開的形象大崩壞，完全沒注意到阿輝似乎打算幹壞事。網友「習東寧」與《ETtoday寵物雲》分享，鵝子阿輝是家裡的小霸王，「看誰都不順眼，看到誰都想去欺負一下，每天都很熱鬧」，攻擊狗狗更是牠每日必做的事情之一，總是被啄的money則是位好好先生，「我家的狗都會讓鵝欺負牠，真的受不了才會假裝生氣一下」。

▲巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲money每天都會被阿輝攻擊，但脾氣好的牠也很少因此生氣。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲阿輝只要看誰不爽，就會直接攻擊。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

雖然平時的money很溫和，跟小狗玩被咬也不會發火，當飼主碰上危險時會變得非常勇敢，「遇到會攻擊人的野狗，牠就會主動跳出來保護主人，很乖很負責是一個暖男」。至於為什麼不替money做結紮，習東寧表示小時候愛犬受傷就很難癒合，「傷口很不容易好，非常容易潰爛，獸醫說是體質的關係」，因為害怕做完手術後無法康復，「所以就在動保處簽了切結書，不用結紮」。

▲巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲由於money的體質讓傷口很難癒合，所以才沒有結紮，飼主也有與動保處簽切結書。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

除此之外，飼主家裡還有貓、兔子等其他寵物。飼主透露牠們每天都過得很開心，會與對方勾心鬥角爭寵，「互相吃彼此的食物，大概只有烏龜跟六角恐龍，過的比較安逸吧！」。大鵝與狗之間的逗趣互動也引起「有點毛毛的」網友們的關注，「睡到形象都崩掉了！！」、「昏迷指數上升中⋯」、「等一下鵝子就要出擊了， 快逃啊～」。

▲巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲飼主家裡的貓咪，money也是由牠帶大的。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲money與兔子的合照。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

▲飼主家裡的烏龜，是少數不會爭寵的動物之一。（圖／有點毛毛的／習東寧提供）

關鍵字： 寵物逗趣狗狗鹅子睡姿

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

守宮用智慧手錶量心跳　迷你小手「自己抱好」超級天使

可卡犬「眾星拱月」被牛群狂聞　一起上班還有免費舔毛服務

你是誰？！貓皇「飛機壓超低」緊盯爸　燙完頭髮主子就不認識

換毛季來臨！北市動物園灰狼「毛毛躁躁」　梅花鹿穿上斑點新衣

汪汪散步中突對「灰白毛球」狂吠　近看才發現是猛禽寶寶

小貴賓「有所求」趴下乖乖等　可愛習慣從小到大沒變過

松鼠「咬爛抱枕」狂挖填充物　塞滿嘴開溜回家築巢

白髮阿嬤輪椅推胖柴「手中緊抓牽繩」　吸12萬網友讚爆

你是誰？！貓皇「飛機壓超低」緊盯爸　燙完頭髮主子就不認識

「咖波毛絨衛生紙套」總是濕濕的！　萌貓誤為同類幫舔毛

企鵝搶站衝浪板！教練笑翻：工作20年頭一遭　超萌畫面曝

巧克力汪腳開開翻肚睡死　後方大鵝「鳥視眈眈」準備攻擊鈴鐺

2000隻羊落海！人類貪心船隻超載　逾千隻溺斃成海中亡魂

瀕危「聖華金狐」罕見身影曝光！6寶玩耍奔跑　學者一看嗨炸

奴才字跡太潦草「喬治」變「喬三台」　瑪爾濟斯超無奈

白髮阿嬤輪椅推胖柴「手中緊抓牽繩」　吸12萬網友讚爆

三冠馬后骨折、韌帶斷安樂死　騎師哀悼：牠保護我到最後一刻

東森寵物新莊中正店歡慶開幕　聯手旗艦店「6好康」寵毛孩

實地走訪迪化街「尋貓之旅」　想看喵喵得有運氣＋耐心

寵物龜「失蹤長達9個月」終於回家　女主人驚：只移動1.6公里

又一起！河南生技公司發生「爆炸」釀1死　巨大黑煙蔓延整條路

廣播金鐘得主張啟樂被騙去看墓　竟在澎湖「意外中頭獎」

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

企鵝搶站衝浪板！教練笑翻：工作20年頭一遭　超萌畫面曝

買春變雙屍命案！A片男星「砍殺恩客」斬首棄屍　頭顱藏冰箱

不斷更新／古林睿煬挑戰日職首勝　開局遭軟銀猛攻暫落後2分

温嵐火辣身材不藏了！　等了13年… 終於宣布好消息：瘋狂又火熱

40分鐘完售4千公斤！　黃偉哲東森直播力推台南關廟鳳梨甜進全台

逛超商見便當櫃全是「1產品」！網秒懂一幕笑翻：夏天到了

IDF空中噴出火焰彈！不明煙霧騰空畫面曝　台南人直擊嚇壞驚呼

寵物動物熱門新聞

白髮阿嬤輪椅推胖柴孫　吸12萬讚

爸爸燙完頭髮　貓皇飛機耳超警戒

貓造型衛生紙套　萌貓誤為同類幫舔毛

比熊喜歡人不喜歡狗　靠近就一臉嫌棄

實地走訪迪化街　「尋貓」靠運氣

吃完還想要！挑嘴貓狗的命定乾乾「特百滋凍乾糧」

被驅逐出圖書館　可愛「鬥雞眼小貓」爆紅

賽馬安樂死　騎師悼：保護我到最後

人類貪心船隻超載　逾千隻羊溺斃成海中亡魂

奴才字太潦草　喬治變「喬三台」

高雄公園遛狗　被亂餵3個巧克力

瀕危全家福罕見身影曝光　學者嗨炸

柴柴愛上「顧東西」　石頭也不放過

嫌狗長太大隻關屋外　她心疼收編

讀者迴響

熱門新聞

白髮阿嬤輪椅推胖柴孫　吸12萬讚

爸爸燙完頭髮　貓皇飛機耳超警戒

貓造型衛生紙套　萌貓誤為同類幫舔毛

比熊喜歡人不喜歡狗　靠近就一臉嫌棄

實地走訪迪化街　「尋貓」靠運氣

吃完還想要！挑嘴貓狗的命定乾乾「特百滋凍乾糧」

被驅逐出圖書館　可愛「鬥雞眼小貓」爆紅

賽馬安樂死　騎師悼：保護我到最後

人類貪心船隻超載　逾千隻羊溺斃成海中亡魂

奴才字太潦草　喬治變「喬三台」

高雄公園遛狗　被亂餵3個巧克力

瀕危全家福罕見身影曝光　學者嗨炸

柴柴愛上「顧東西」　石頭也不放過

嫌狗長太大隻關屋外　她心疼收編

守宮用智慧錶量心跳　自已抱緊緊

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面