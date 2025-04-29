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守宮用智慧手錶量心跳　迷你小手「自己抱好」超級天使

記者賈沐蓉／採訪報導

幫貓狗量心跳很常見，那要怎麼幫守宮量心跳呢？這天飼主Nora靈機一動，用智慧型手錶幫睫角守宮「小睫」測心跳，結果機器還真的成功量到。過程中小睫也非常配合，自己肚子朝天乖乖躺好，還主動用前爪幫主人抱著手錶。

▲守宮用智慧手錶量心跳　迷你小手「自己抱好」超級天使。（圖／Threads@oooweeecow提供）

▲小睫自己抱著智慧型手錶，讓主人幫自己量心跳。（圖／Threads@oooweeecow提供）

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▲守宮用智慧手錶量心跳　迷你小手「自己抱好」超級天使。（圖／Threads@oooweeecow提供）

▲小睫是Nora領養回來的守宮，目前大約1歲。（圖／Threads@oooweeecow提供）

小睫安穩地在姐姐的掌心上躺平，兩隻迷你小手牢牢抱住手錶，螢幕則是顯示測量中的大愛心。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，前幾天她在網路上看到有人也這樣幫守宮量心跳，「我們也就想說試看看能不能」。小睫也一開始對這個陌生的東西有點抗據，「牠有溜走2次！第3次才成功」，只要讓牠有安全感「都會乖乖的待在那」。

▲守宮用智慧手錶量心跳　迷你小手「自己抱好」超級天使。（圖／Threads@oooweeecow提供）

▲小睫只要抱著東西，就會有安全感。（圖／Threads@oooweeecow提供）

▲守宮用智慧手錶量心跳　迷你小手「自己抱好」超級天使。（圖／Threads@oooweeecow提供）

▲小睫正單手抓著電線。（圖／Threads@oooweeecow提供）

平時的小睫其實什麼都抱，「平常都很溫柔，算蠻乖的！」，還會趴在主人的掌心上陪她看影片。不過吃飯時牠就會切換成狩獵模式，張大嘴認真撲咬夾子上的獵物。Threads網友也認為小睫乖乖的樣子超級可愛，「牠好可愛欸，有夠配合」、「最新款錶帶哈哈」、「這位來檢查的朋友相當配合XD」。

▲守宮用智慧手錶量心跳　迷你小手「自己抱好」超級天使。（圖／Threads@oooweeecow提供）

▲小睫正陪著主人一起看電視。（圖／Threads@oooweeecow提供）

▲吃飯時間的小睫會特別暴力，正在攻擊獵物中。（圖／Threads@oooweeecow提供）

關鍵字： 寵物心跳測量守宮手錶睫角守宮

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