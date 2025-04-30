實地走訪迪化街「尋貓之旅」　想看喵喵得有運氣＋耐心

文／李依融

最近打開Threads被元信蔘藥行的店貓「喵喵」，趁著休假時間去會會本尊，才發現這極需要耐心與運氣，巧遇的「喵喵鐵粉」說，他們已經等了2個小時，還沒見到喵喵的廬山真面目。除了喵喵，隔壁合信蔘藥行的貓店長Money與可樂也是超人氣，甚至有粉絲專門帶著貓草與玩具，看著貓咪們享受就心滿意足。

迪化街的蔘藥行貓咪「喵喵」太紅了，29日這天終於能趁著休假時間，到現場去看看本尊，雖然以前也曾到迪化街「尋貓之旅」，但是那次運氣不太好，貓貓們都沒有出現，希望這次會有好喵運。迪化街一幢幢老屋穿越百年，蔘藥行比鄰而開，走廊兩側都擺著古早味零嘴、乾貨，一邊想著「元信究竟是哪一間？」，一邊穿過窄窄的過道，遠遠就看到前面一間店人潮絡繹不絕，抬頭一看「元信」，果然就這麼找到了。

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▲元信蔘藥行內除了採買的客人，還聚集了許多「喵喵粉絲」。（圖／記者李依融攝）

帶著激動的心想著「就要見到喵喵了吧！」、「可以目睹那迷人的臉頰了！」，又裝著若無其事只是經過的客人，往店內瞄了幾眼，奇怪，沒有貓，老闆在外面忙著招呼客人，但有4、5個人在裡頭站著或坐著，鼓起勇氣走了進去問「你們有看到喵喵嗎？」，他們馬上興奮地說「你也是鐵粉嗎！」，喵喵的粉絲們實在挺可愛的。

不過接下來聽到的事讓我有點驚訝，這3人組粉絲說他們已經等了2個小時，還未看見喵喵的身影，「老闆說牠早上下來過一下子，又上去了」，其中一個人更是來了3次只想看喵喵一眼，「上次我來只看到1秒鐘牠就上去了」。實際上要看到喵喵可遇不可求，大家都非常尊重喵喵的意願，並不會「強迫牠營業」，身為貓奴也只能耐心等待。

▲誰家的小可愛貓呀，超愜意在乘涼。（圖／記者李依融攝）

我決定先離開找找其他貓咪，晚點再繞回來看喵喵，然而養貓的我也知道，正中午實在不是「找貓好時機」，大部分的貓咪都會躲起來睡覺。走著走著在路口終於遇到第一隻貓咪，牠是有穿胸背的虎斑貓，大喇喇地躺在角落納涼，看到人經過自在地洗澡、翻肚肚，讓人忍不住欣賞了一番，但心裡也有些擔憂貓咪的安危。

我像是有奇怪意圖的人，往每一間富有年代風味的店舖外探頭，想看看這間店有沒有貓狗店長、貓店長們有沒有上班，然而走到底了，除了那隻躺在路邊的愜意虎斑，還真是一隻貓都沒看到。決定慢慢走回去看喵喵出現了沒，元信門外一樣人潮絡繹不絕，老闆一邊打包芒果乾一邊說，「牠早上有出來一下就上去了，可能要等晚一點看牠會不會下來。」，看來今天是跟喵喵無緣了。

往前走了兩家店，發現合信蔘藥行裏頭有些動靜，探頭一看，貓咪出現了！臉圓圓的Money還有苗條的橘貓可樂出來活動，旁邊一個姐姐正在陪牠們玩，還以為是店家的人，一問才知道原來她是可樂和Money的粉絲，因為家裡不能養貓，偶爾便會帶貓草、玩具去探訪店貓，她之前也來過好幾次，老闆都認識她了。

▲合信蔘藥行的Money和可樂也有不少粉絲。（圖／記者李依融攝）

可樂和Money看到貓草超興奮，埋頭狂舔後躺在地上滾來滾去，接著姐姐拿出貓咪玩具，活潑的可樂玩得不亦樂乎，而淡定的Money則比較關心還有沒有貓草。老闆在一旁邊看笑說，「Money就是很明顯是家貓，都懶懶的不怎麼動，可樂就很活潑，所以牠身上有胸背還有airtag。」

▲粉絲姊姊特地帶玩具來跟貓咪玩。（圖／記者李依融攝）

老闆說到，可樂目前1歲，Money則是2歲，當初在南部遇到流浪貓生的寶寶，抱了一隻回家，那就是可樂，回家時才2個月大。可樂曾經失蹤22天，讓家人非常著急，後來是在尋貓貼文中看到可樂，發現是被人抱走後可樂又再度走丟。我好奇地詢問老闆，「橘貓這麼多，你怎麼知道那是可樂？」，老闆說「啊看就知道啊！可樂尾巴短短的、眼睛是黃色的，那時候還有一些小傷口，一看就知道是可樂！」。

老闆趕緊去貼文中說貓走失的附近區域找尋，沿路看看有沒有橘貓的身影，就正巧看到一隻橘貓從路邊迎面走來，「我就喊牠名字，牠立刻就回應了！我們才把可樂找回來！」，可樂睽違22天回家後，家人幫牠穿上胸背、加了定位裝置，以防愛貓走丟。老闆還說「最近隔壁的喵喵很紅啊！好多人來看牠！你怎麼知道可樂的名字？」，我告訴老闆「可樂跟Money也很紅，我也是看到人家分享來的呀！」最後跟貓貓們說再見，買了四神湯藥材包後離開了，那時又來了好幾個人來看可樂和Money。

雖然沒有看到元信蔘藥行的網紅喵喵，但看到很多喜歡動物的人，聽到了很多故事，也覺得心滿意足。

回家後開啟Threads又是好多「喵喵目擊照」，這次我不再只是看著好可愛，而是佩服粉絲們的耐心，也羨慕他們的運氣，有些人說在附近等了4個小時才看到廬山真面目，有些人等了2個半小時，而店家也很耐心地跟大家說明喵喵的情況。最後小提醒，去探訪貓咪們務必尊重、禮貌，動作輕柔才不會嚇到貓咪喔！附上喵喵官方Threads傳送門，短短時間累積了5.2萬粉絲，在這裡看喵喵也很開心啦！